Ubezpieczenie turystyczne a choroba przewlekła

Towarzystwa ubezpieczeniowe niejednokrotnie odmawiają wydawania polisy osobom cierpiącym z powodu chorób przewlekłych. Co zrobić, by problemy zdrowotne nie odbierały radości z wyjazdów?

Wykupienie ubezpieczenia turystycznego ma ogromne znaczenie dla komfortu podczas podróży, ale nie każdemu łatwo jest je uzyskać – co dziwne, dotyczy to zwłaszcza osób, które najbardziej go potrzebują. Mowa tu o chorych przewlekle urlopowiczach, których warunki polisy niejednokrotnie nie obejmują.

Czym jest choroba przewlekła dla ubezpieczyciela?

Chorobą przewlekłą nazywa się każde zaburzenie, które wymaga długotrwałego leczenia i zostało zdiagnozowane przed wyjazdem – od nadciśnienia czy astmy do nowotworów i epilepsji. Niektórzy ubezpieczyciele dodatkowo odmawiają pokrywania kosztów zdarzeń związanych z zaburzeniami psychicznymi, włącznie z depresją. Co istotne, jeśli choroba została zdiagnozowana podczas wyjazdu i nie istnieje żadna dokumentacja potwierdzająca występowanie tego schorzenia przed wyruszeniem w podróż, turysta nie ponosi dodatkowych kosztów. W przeciwnym razie musi on liczyć się z samodzielnym pokryciem kosztów leczenia, wynikającego z ewentualnego nasilenia się choroby. Koszty te mogą okazać się jednak bardzo wysokie.

Jak rozwiązać ten problem?

Podróżny ma do wyboru dwie opcje: wyszukanie ubezpieczenia specjalistycznego lub pokrycie zwyżki. Wykupienie zwyżki u tradycyjnego ubezpieczyciela oznacza koszt większy czasem aż o 300% względem składki podstawowej. Przy zakupie ubezpieczenia grupowego najlepiej jest wybrać indywidualne ubezpieczenie przewlekle chorego, by dodatkowo nie podnieść kosztów wyjazdu.

Inną opcją jest zakup ubezpieczenia zdrowotnego od chorób przewlekłych. W Polsce tego typu polisy są jeszcze rzadko spotykane, tymczasem w Wielkiej Brytanii oferuje je – jako Travel insurance for pre existing medical conditions – coraz więcej firm, wśród których wymienić można na przykład Insurance Choice (https://www.insurancechoice.co.uk/products/travel-insurance-products/travel-insurance-with-medical-conditions/). Tego typu ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia w razie zaostrzenia lub wystąpienia objawów choroby, czasami nawet w przypadku chorych terminalnie.

Choroby przewlekłe nie zawsze muszą utrudniać korzystanie z uroków życia. Skorzystanie z odpowiedniego ubezpieczenia pozwoli cieszyć się podróżą również tym, którzy na co dzień przytłoczeni są własnym schorzeniem i troskami z niego wynikającymi.

