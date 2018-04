Czy powinieneś pomyśleć nad ubezpieczeniem telefonu?

Być może należysz do osób, które nie rozstają się ze swoim smartfonem. Ubezpieczenie tego niezastąpionego sprzętu może przydać ci się w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach.

Wiosną 2016 r. Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM w Polsce – pod koniec marca było ich aż 56,6 miliona. Tak duża liczba przy jednoczesnym spadku popularności telefonii stacjonarnej świadczy o tym, że wielu Polaków nie wyobraża już sobie życia bez smartfonu. To urządzenie jest przecież czymś więcej niż tylko telefonem – nasze smartfony bywają narzędziami pracy i źródłem rozrywki. Jednak są przy tym coraz droższe. Na Zachodzie popularność zdobywają polisy, znane jako Mobile insurance, chroniące te urządzenia. Z pewnością również nam będą one coraz bardziej potrzebne. Przykład można znaleźć na stronie https://www.gadget-cover.com/mobile-phone-insurance.

Najczęstsze usterki telefonów

Dla naszych smartfonów zabójcze okazują się często upadki z wysokości. Na takie sytuacje możesz się przygotować, wykupując odpowiednią polisę. Ubezpieczyciel zapewni ci nowy telefon, a jeśli nie dojdzie do zupełnego zniszczenia sprzętu – pokryje koszty naprawy, na przykład wymianę ekranu, który jest szczególnie narażony na uszkodzenia. Groźny dla telefonów jest również kontakt z wilgocią. Nasz smartfon może też paść ofiarą długotrwałego mrozu, który niekiedy powoduje uszkodzenie baterii. W takich sytuacjach ubezpieczyciel również udzieli ci wsparcia. Z polisą nie trzeba się też bać o to, że popełnisz błąd w trakcie użytkowania swojego sprzętu – większość firm ubezpieczeniowych obejmuje ochroną nawet posiadaczy smartfonów, którzy nieumiejętnie ingerowali w ustawienia urządzenia i doprowadzili do uszkodzenia systemu.

Co jeszcze daje polisa?

Ubezpieczyciel zabezpieczy nas również na wypadek kradzieży sprzętu – dostaniemy wówczas nowy smartfon. Nieliczne firmy, takie jak Gadget Cover, umożliwiają także ubezpieczenie urządzenia na wypadek jego zagubienia, a nawet rozszerzenie polisy na członków rodziny. Oznacza to, że jeśli np. to współmałżonek okaże się winnym zagubienia telefonu, polisa nadal będzie obowiązywała. Inna dodatkowa opcja przewidziana przez firmy ubezpieczeniowe to możliwość przedłużenia ochrony na warunkach przewidzianych w gwarancji po upływie standardowych dwóch lat.

Jeśli zainwestowałeś w swój telefon sporo pieniędzy, ubezpieczenie jest dla ciebie rozwiązaniem idealnym. Nie musisz decydować się na pełną ochronę – wybierz ten wariant, który odpowiada ci najbardziej.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki