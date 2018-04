To nie koniec świata – ubezpieczenie samochodu po utracie prawa jazdy

Utrata prawa jazdy w większości przypadków jest tylko czasowa. Czasami za kierownicę możemy wrócić już po trzech miesiącach. Stawka OC będzie już jednak inna.

Z roku na rok prawo jazdy traci coraz więcej kierowców. W 2017 r. dotknęło to aż 85,5 tys. osób, z czego ok. 36% przypadków było spowodowanych przekroczeniem. Każda z przyczyn ma nieco inne konsekwencje dla kierowcy.

Przyczyny odebrania prawa jazdy

Przekroczenie limitu prędkości o 50 km/h skutkuje odebraniem prawa jazdy na trzy miesiące. Więcej trudu będziemy musieli sobie zadać, jeśli drogówka odbierze nam dokument po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych (lub 20, jeśli nasz staż za kierownicą jest krótszy niż rok) – wówczas otrzymamy od policjantów pokwitowanie uprawniające do prowadzenia przez 24 godziny, a prawo do kierowania odzyskamy dopiero po ponownym zdaniu egzaminu. Podstawą do zatrzymania dokumentu jest również jazda w stanie po spożyciu alkoholu (0,2–0,5 promila w wydychanym powietrzu) lub w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila). Nie zapominajmy również o wymianie dokumentu, gdy jest już nieczytelny – to również może być przyczyną jego zatrzymania.

Coraz częstsze przypadki czasowej utraty prawa jazdy wpłynęły na rynek ubezpieczeń OC. Niektóre firmy odpowiedziały na zapotrzebowanie i stworzyły specjalną polisę dla kierowców wracających za kółko – to coraz popularniejsze rozwiązanie zwane jest na zachodzie Convicted drivers insurance (w swojej ofercie pod adresem https://www.insurancefactory.co.uk/car-insurance/convicted-driver-car-insurance ma je m.in. Insurance Factory). Główną zaletą tej polisy jest przystępna wysokość stawki. Po utracie prawa jazdy na kierowców nakładana jest zwyżka – aby była ona jak najmniej odczuwalna dla naszej kieszeni, dobrze jest przyjrzeć się ofertom firm świadomych stresu, z jakim związany jest powrót do prowadzenia po utracie prawa jazdy. Poszukiwanie polisy idealnej ułatwią nam dostępne w Internecie porównywarki cen.

Od obowiązku wykupu OC nie uciekniemy; warto zatem poświęcić czas na znalezienie polisy odpowiadającej naszym potrzebom. Wybierzmy oferty firmy, dzięki której powrót za kółko przebiegnie bezstresowo.

