Imigrant a uchodźca – jak odróżnić te pojęcia?

W ostatnich kilku latach w międzynarodowym dyskursie medialnym systematycznie pojawiały się doniesienia o kolejnych uchodźcach, którzy nielegalnie przekraczali granice Europy. Wówczas wiele osób zastanawiało się nad tym, jaka jest różnica między uchodźcą a imigrantem i dlaczego Polaków, którzy emigrowali do Wielkiej Brytanii, nazywa się tam imigrantami, a dlaczego Syryjczyków, którzy masowo przybywają do Europy, nazywa się uchodźcami.

Mimo że w polskich przekazach medialnych temat nielegalnej migracji nie jest podejmowany zbyt często, to napływ uchodźców ze wschodu nadal stanowi poważny problem niemalże wszystkich współczesnych przywódców państw starego kontynentu. Wśród największych grup nielegalnych migrantów, przybywających do Europy można wymienić: Syryjczyków, Somalijczyków, Nigeryjczyków i Pakistańczyków.

Imigrant – kim jest i jaki jest jego status prawny?

Imigrantem nazywa się osobę, która ze znanych sobie powodów opuszcza kraj swojego pochodzenia i osiedla się w innym państwie. Migracja jest wynikiem decyzji tej osoby i nie ma nic wspólnego z takimi obiektywnymi przesłankami, jak np. wojna domowa czy prześladowania na tle rasowym i religijnym. Polaków, którzy emigrowali do Wielkiej Brytanii, nazywa się tam imigrantami, ponieważ ich powody opuszczenia Polski nie były spowodowane prześladowaniami czy poczuciem zagrożenia utraty życia. Temat ten często poruszany jest na portalu Salon24, a szczególnie w kontekście powrotu Polaków, żyjących w Wielkiej Brytanii, do Polski.

Uchodźca – kim jest i czym się różni od imigranta?

Termin “uchodźca” po raz pierwszy został zdefiniowany w Konwencji Genewskiej w 1951 r. Potrzeba wyjaśnienia tego pojęcia pojawiła się w wyniku masowych ruchów migracyjnych, które zapoczątkowała II wojna światowa. Według zaproponowanej ponad pół wieku temu definicji uchodźca to osoba, która z obawy o swoje życie musi lub chce opuścić kraj swojego pochodzenia. Mowa tu w głównej mierze o takich przesłankach do opuszczenia swojego kraju, jak: prześladowania z powodu swojej rasy, narodowości i przekonań politycznych. W praktyce oznacza to, że uchodźcą można nazwać również osobę, która ucieka z obawy przed wojną domową. Obecnie najczęściej mówi się o uchodźcach w kontekście Syryjczyków, a także Ukraińców, którzy uciekają ze swojego kraju z powodu zagrożenia zbrojnego ze strony Rosji.

Ewa Zwolak

Zobacz także: Czy obecna polityka społeczna zrujnuje państwowe finanse

Kategoria artykułu: Ciekawostki