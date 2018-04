reklama

Poczta Polska zagina czasoprzestrzeń?

– Podsyłam ciekawostkę z naszego miasta – napisał do redakcji Wojciech. – List wysłany z Godzikowic do Oławy. Awizowany dnia 4 kwietnia i obok widzimy awizo powtórne z dnia 12 kwietnia. Poczta Polska zagina czasoprzestrzeń albo listonoszom nie chce się za bardzo pracować. Można poruszyć ten temat, bo to powszechne zjawisko w naszym mieście…

Czy rzeczywiście jest to powszechne w Oławie? Spotkaliście się z czymś takim? Piszcie w komentarzach

