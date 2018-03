reklama

Opłaty za mieszkanie w bloku

Mieszkając w bloku musimy liczyć się z konieczność ponoszenia różnych opłat. Ile wynoszą opłaty za mieszkanie w bloku i które z nich są wliczone w czynsz, a które ponosimy oddzielnie?

Czynsz

Na początku wyjaśnijmy, czym właściwie jest czynsz. Zgodnie z definicją pochodzącą z kodeksu cywilnego, czynsz to opłata, którą wynajmujący jest zobowiązany płacić właścicielowi za prawo do korzystania z lokalu. Zatem czynsz płacą jedynie wynajmujący pokój, mieszkanie czy dom. Jeżeli mieszkamy w mieszkaniu spółdzielczym lub mamy mieszkanie własnościowe, w sensie formalnoprawnym nie płacimy czynszu, a opłaty mieszkaniowe, gdyż nie zachodzi relacja najemca-wynajmujący. Pojęcie te jednak często są używane zamiennie.

Co wchodzi w skład czynszu lub opłaty mieszkaniowej?

Wydatki administracyjne, związane z utrzymaniem lokalu, w których skład wchodzi opłata za użytkowanie wieczyste czy podatek od nieruchomości. Obejmują one również koszty monitoringu, sprzątania nieruchomości, pensja zarządcy czy fundusz remontowy i utrzymanie windy, jeżeli taka znajduje się w budynku. W wydatki administracyjne wliczone są także konserwacja budynku i utrzymanie jego właściwego stanu technicznego oraz utrzymanie wspólnych pomieszczeń czy urządzeń, m.in. domofonu. Ich wysokość zależna jest od powierzchni użytkowanego lokalu.

Opłaty za media, w których skład wchodzą niezależne od właściciela nieruchomości koszty zużycia wody, ogrzewania, gazu, energii elektrycznej czy wywozu ścieków i śmieci. Opłaty te mogą być rozliczane na kilka sposobów: o ryczałtowo, w wysokości zależnej od ilości mieszkańców lokalu; o ryczałtowo, w wysokości proporcjonalnej do powierzchni lokalu; o lub zgodnie z rzeczywistym zużyciem, mierzonym licznikiem.



Opłaty takie jak Internet, telewizja kablowa czy telefon zwykle nie są wliczone w czynsz i ponosimy je oddzielnie.

Opłaty za mieszkanie w bloku mogą być całkiem spore a ich podwyżki zwykle spotykają się z dezaprobatą mieszkańców. Jednak wiele z nich możemy spróbować obniżyć:

Opłata za ogrzewanie – jeżeli koszty ogrzewania w Twoim bloku są wysokie, warto sprawdzić, czy budynek został ocieplony. Jeżeli jeszcze nie została przeprowadzona jego termomodernizacja, warto wraz z sąsiadami upomnieć się o nią u zarządcy czy w spółdzielni. Koszty ogrzewania mogą być jedną z głównych składowych Twoich opłat za mieszkanie, więc ocieplenie budynku może przyczynić się do sporych oszczędności.

Energia elektryczna – zużycie energii elektrycznej można obniżyć montując energooszczędne żarówki i kupując energooszczędne sprzęty gospodarstwa domowego. Warto pamiętać o gaszeniu światła i niezostawianiu włączonych urządzeń, które nie musza aktualnie pracować.

Śmieci – wiele gmin i miast oferuje tańszy wywóz śmieci w przypadku, gdy są one posegregowane. Warto zatem segregować odpady zarówno w trosce o środowiska jak i by nieco oszczędzić na opłatach.

Odstępne

Wynajmując mieszkanie w bloku musimy pamiętać, że poza wymienionymi opłatami, będziemy również płacić odstępne dla właściciela. Jest to opłata, która ustala sam właściciel – w końcu to on decyduje za ile chce wynająć swój lokal. Rozpiętość cenowa odstępnego jest bardzo duża i zależy od wielu parametrów, przede wszystkim od lokalizacji lokalu, jego metrażu i standardu wyposażenia. Możemy znaleźć mieszkania, gdzie czynsz będzie wynosił już kilkaset złotych. Wynajem lokalu o wysokim standardzie w dużym mieście może wiązać się z odstępnym rzędu nawet kilku tysięcy złotych.

Kaucja

Musimy również pamiętać o kaucji, którą będziemy musieli wpłacić wprowadzając się do wynajmowanego mieszkania. Najczęściej jest ona w wysokości dwóch lub trzech miesięcznych opłat z wynajem. Kaucja może być sporym problemem dla osób, które właśnie wprowadzają się do nowego mieszkania i musza ponieść różne koszty z tym związane. W takiej sytuacji możemy skorzystać z pożyczki przez Internet Profi Credit, aby wspomóc się finansowo. Wzięcie pożyczki przez Internet zwykle jest łatwe i szybkie a spłacać możemy ją w ratach. Musimy jednak pamiętać, że zaciągnięcie zobowiązania finansowego, zarówno pożyczki przez Internet, jak i kredytu w banku, wiąże się z koniecznością późniejszej spłaty. Nie powinniśmy pożyczać kwot, z których spłatą możemy mieć w przyszłości problem ze względu na zbyt niskie dochody.

