Jak gluten wpływa na nasz organizm?

Gluten jest mieszaniną białek: gluteniny i gliadyny, które występują w ziarnach zbóż: pszenicy, żyta i jęczmienia. Szczególnie ceniony jest gluten w przemyśle piekarniczym i cukierniczym, ze względu na swoje właściwości.

Przy wyrabianiu ciasta, zmieszany z wodą nadaje mu ciągliwości i elastyczności. Po upieczeniu chleba wnętrze jest miękkie i elastyczne, a skórka chrupiąca. Niestety nie wszyscy dobrze tolerują gluten w swojej diecie i muszą go odstawić. Nie tracą wówczas wiele, gdyż gluten oprócz powyższych właściwości nie posiada większych składników odżywczych, a często jego odstawienie jedynie wychodzi na dobre.

Kiedy musimy odstawić gluten?

Jeśli cierpimy na nietolerancję glutenu, lub jesteśmy chorzy na celiakię gluten powinniśmy odstawić natychmiast. O ile przy nietolerancji, może ona samoistnie minąć za jakiś czas, a wtedy możemy powrócić do glutenu, tak przy celiakii musimy wyeliminować gluten już do końca życia. Przy spożyciu glutenu przy tej chorobie dochodzi do wyniszczenia kosmków jelitowych, a nawet do ich zaniku. Gdy są uszkodzone kosmki jelitowe organizm nie jest w stanie wchłaniać z pożywienia składników odżywczych. Jak łatwo się domyślić w tej sytuacji dochodzi do niedoboru wielu ważnych minerałów w organizmie, co z kolei zaburza pracę i funkcjonowanie wielu narządów.

Smart Nutrition kaszka bezglutenowa

Jakie możemy spotkać objawy nadwrażliwości na gluten?

złe samopoczucie

bóle głowy

ogólne rozdrażnienie

ból mięśni i stawów

zmiany skórne

bóle brzucha

niestrawność

wymioty

biegunka

brak energii

wahania wagi

Jedzenie bezglutenowe – na czym polega dieta bezglutenowa?

Należy wyeliminować z pożywienia produkty z zawartością glutenu. Nie można jeść pieczywa pszennego (białego i razowego), ciasta, makaronów, pizzy, płatków śniadaniowych i musli, kaszy, otrębów pszennych. Warto sprawdzać pod kątem glutenu wędliny, słodycze i alkohole. W piwie i alkoholach zbożowych gluten jest obecny. Należy czytać etykiety produktów, bacznie zwracając uwagę na ukryty gluten, który może występować pod nazwą: słód, białko hydrolizowane, skrobia itp. Dla ułatwienia konsumentów produkty wolne od glutenu oznaczone są na opakowaniach symbolem przekreślonego kłosa. Po wprowadzeniu diety bezglutenowej poprawę zauważymy od razu. Czujemy się lepiej, dolegliwości ustępują, wraca energia do życia. Miłym skutkiem ubocznym stosowania diety bezglutenowej jest utrata zbędnych kilogramów. Odstawienie produktów mącznych, białego pieczywa, słodkich przekąsek – to wszystko wychodzi na plus, jeśli przyjrzymy się reakcjom swojego organizmu na odstawienie.

Gotowe produkty bezglutenowe

Na rynku znajdziemy wiele produktów bezglutenowych, ponieważ liczba osób z nietolerancją na gluten rośnie i producenci zdrowej żywności wychodzą naprzeciw. Chleb bezglutenowy także bez problemu dostaniemy w większości sklepów, ale jeśli marzy Ci się własny pieczony i pachnący chlebek, to również nic nie stoi na przeszkodzie. Z gotowych mieszanek do wypieku bezglutenowego pieczywa stworzysz prawdziwe pyszne arcydzieła. Nie dość, że możesz przebierać w smakach, to dodatkowo z mieszanki możesz upiec zarówno chleb, jak i bułki. Własnoręcznie upieczony chleb zachowa dłużej świeżość, a Ty będziesz mieć pewność, że użyłaś wyłącznie zdrowych i bezpiecznych składników.

