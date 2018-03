reklama

Zastanawiasz się nad podróżą wynajętym autem? Podpowiadamy – to całkiem proste!

Szeroka oferta samochodów do wynajęcia, daje duże możliwości w planowaniu wymarzonej podróży. Zainteresowani mogą być szczególnie ludzie, którzy nie posiadają swoich własnych czterech kółek. Posiadając praktycznie nieograniczone możliwości logistyczne, możemy bez trudu zaplanować wspólny wypoczynek poza granicami Polski, wraz z przyjaciółmi lub rodziną.

Wynajem – doskonały wariant dla rodzin z dziećmi

Podróż pociągiem lub autobusem, zwłaszcza w letnie dni, staje się potężnym wyzwaniem, kiedy na naszych barkach spoczywa opieka nad gromadką dzieci. Do tego dochodzą jeszcze ciężkie bagaże, wózki dla niemowlaków, podręczny ekwipunek z piciem i jedzeniem. Niestety – bardzo często wielogodzinny transport jest dla rodzin nie do zniesienia.

Nie oznacza to jednak, że muszą być one skazane na wakacje w domu. Zagraniczna podróż w wynajętym samochodzie jest bezpieczna dla dziecka (wypożyczalnie udostępniają foteliki). W klimatyzowanym i cichym wnętrzu pojazdu łatwiej znosi się wielogodzinną trasę, zwłaszcza w lecie. Kierując wynajętym pojazdem to my decydujemy, kiedy robimy postój – ich liczba i długość zależy od naszych potrzeb, co nie jest możliwe w przypadku podróży pociągiem lub autokarem.

Wyjazd za granicę – jak odpowiednio zaplanować wynajem samochodu?



W pierwszej kolejności zastanówmy się nad potrzebami wszystkich pasażerów. Od tego będzie zależeć, czy zdecydujemy się na kompaktowy samochód czy na model z powiększonym bagażnikiem. Zastanówmy się także nad dodatkowo płatnymi udogodnieniami. Jednym z nich jest wcześniej wspomniany fotelik dla dziecka. Przydatnym bywa także urządzenie GPS. Z jego pomocą możemy odnaleźć dokładną drogę do miejsc, które zapragniemy zobaczyć w trakcie podróży.

Pamiętaj o formalnościach. Wnikliwie zapoznaj się z treścią obowiązującej umowy, przedyskutuj niejasne zapisy. Wyjazd za granicę Polski wypożyczonym samochodem wiąże się z uzyskaniem pozwolenia w wypożyczalni. Musimy wówczas wykupić powiększony pakiet ubezpieczenia oraz uzyskujemy odpowiednią dokumentację, która pozwala nam właściwie wylegitymować się w przypadku kontroli pojazdu za granicą.

Standardowe ubezpieczenia zwykle nie uwzględniają uszkodzeń z winy kierowcy. Jeśli chcemy w pełni komfortowo podróżować, zastanówmy się nad zakupieniem takiego, które zwalnia nas z odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia z naszej winy. To bardzo praktyczna opcja, jeśli planujemy wyprawę do zatłoczonych miast lub do miejsc z ciasną zabudową. W takich warunkach nie trudno o zarysowanie lub lekkie wgniecenia, na przykład przy parkowaniu.

Dosyć istotnym detalem w przypadku wynajmu samochodów na zagraniczne wojaże, jest limit kilometrów. Jego przekroczenie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jeśli ruszamy do krajów śródziemnomorskich, lub planujemy odwiedzić w trakcie wycieczki sporą ilość obiektów, ustalmy z wypożyczalnią wariant bez limitu dopuszczalnego dystansu. Znacznie lepiej podróżuje się podziwiając piękne widoki, niż będąc wpatrzonym w licznik kilometrów na desce rozdzielczej.

