Kalendarz z Twoich zdjęć – jak zaprojektować i gdzie zamówić?

Bardzo wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak stworzyć reklamę która będzie skuteczna, tania, a jednocześnie nie zrazi klienta swoją nachalnością. Odpowiedź jest banalnie prosta. To kalendarze firmowe.

Kalendarz jest zawsze dobrym pomysłem

Produkt z logo firmy i notką adresową nie jest oczywiście nowy. Najważniejsze jednak aby wybrać produkt, który spełnia warunki dobrej reklamy. Taki gadżet musi być przede wszystkim przydatny. Najlepsza nawet reklama nie spełni swojego zadania jeśli zostanie umieszczona na przedmiocie, który na co dzień jest dla klienta bezużyteczny. Kalendarz mimo rozpowszechnienia iphonów nadal spełnia swoją rolę uporządkowania planu dnia lub tygodnia. Jest obecny w większości biur i nadal chętnie wykorzystywany. Kalendarz to prezent, który można wręczyć zupełnie bez okazji i bez tworzenia atmosfery zobowiązania. To niezwykle ważne w przypadku gadżetów reklamowych. Prezent, który zobowiązuje do rewanżu niekoniecznie musi się dobrze kojarzyć zwłaszcza, kiedy obdarowany ma pełną świadomość, że jest związany z reklamą. Ostatecznie reklama umieszczona na kalendarzu jest w jakimś sensie wszechobecna. Klient każdorazowo siadając do pracy będzie konfrontowany z produktem na którym widnieje nasza reklama. Wszelkie zapisywanie spotkań biznesowych, spotkań z klientami, zebrań czy nawet wywiadówki w szkole wiążę się z kontaktem z reklamą naszej firmy. I co najważniejsze płacąc raz za reklamę otrzymujemy produkt, który funkcjonuje w przestrzeni klienta przez okrągły rok.

Kalendarz z wybranym przez nas zdjęciem

Oczywiście aby reklama związana z kalendarzem była skuteczna czyli funkcjonowała w przestrzeni biurowej, a nie została ciśnięta w kąt to produkt ten musi być estetyczny, elegancko wykonany, trwały i co ważne z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. W drukpolska.pl mogą zamówić państwo taki kalendarz w formie ściennej wieloplanszowej, jedno lub trójdzielnej, wieloplanszowe, KD czy w formule biurkowej. Forma zależy tu wyłącznie od potrzeb klienta. I tego czym ma być dokładnie kalendarz. Czy ozdobą pokoju czy też niezbędnym gadżetem na biurku. Aby jeszcze bardziej spersonalizować produkt wystarczy wysłać do nas swoje zdjęcie aby stało się ono tłem kalendarza. Zdjęcie może przedstawiać obiekt lub element związany z państwa firmą bądź kierunkiem działalności czy specyfiką branży. Jest to o tyle korzystny wybór, że powiększają państwo powierzchnie reklamową i to w formule dużo atrakcyjniejszej niż sam suchy tekst. Bazując na zasadzie utrwalania obrazu zwielokrotniamy siłę przekazu i utrwalamy pożądaną przez nas treść.

