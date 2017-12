reklama

Inwentaryzacje budynków

Planujesz większy remont domu mieszkalnego lub kamienicy? Chcesz dokładnie poznać wszystkie koszta, które będą związane z taką inwestycją? Wykonany na oko kosztorys nie dostarczy ci pełnych i jasnych odpowiedzi na twoje pytania. Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji budynku. Na czym polega ta czynność i jak się ją przeprowadza?

Inwentaryzacja budynków ma zadanie odwzorować rzeczywisty stan, w którym znajduje się obiekt. W zależności od jej charakteru, głównym celem może być określenie ilości pomieszczeń oraz ich metrażu. Inwentaryzacja budynków skupiać się może na różnych rzeczach. Jeśli istotą remontu będzie miała być wymiana instalacji wewnętrznych na nowe, to właśnie one będą poddawane inwentaryzacji. Określony zostanie ich stan techniczny na każdym z pięter, a także opisane zostanie to, z jakich materiałów została wykonana. W przypadku innych remontów, polegających na przykład na wymianie stolarki okiennej, inwentaryzacja będzie skupiała się na otworach okiennych. Zostaną one dokładnie policzone, a każde z nich zwymiarowane. Ogólnie jest to czynność czasochłonna i wymagająca dużej dokładności. Od niej bowiem zależy, czy w trakcie remontu nie zastaną nas żadne przykre niespodzianki, jak na przykład za mała ilość zamówionych materiałów budowlanych. Innym zadaniem, które taka inwentaryzacja może mieć do spełnienia, będzie zastąpienie przez nią nieistniejącego projektu technicznego budynku. Tak najczęściej zdarza się w przypadku starszych obiektów, np. przedwojennych. Są to budynki, które mogły zostać zniszczone w wyniku działań wojennych, a następnie odbudowywane na własną rękę. Dziś ich stan techniczny i układ pomieszczeń najczęściej nie ma nic wspólnego z pierwotnym projektem, nawet jeśli ten się zachował. Dokładnie wykonana inwentaryzacje budynków pozwoli nam uzyskać nowe, rzeczywiste plany budynków, które zastąpią projekt i posłużą do dalszego planowania remontu.

Co jest potrzebne do wykonania inwentaryzacji budynku?

Aby inwentaryzacje budynków mogła zostać wykonana prawidłowo, potrzebne są bardzo dokładne urządzenia pomiarowe. Ma to szczególnie wielkie znaczenie wtedy, jeśli konieczne jest przeprowadzenia obmiarów pomieszczeń. Obecnie najwygodniejszymi narzędziami używanymi do takich celów są dalmierze laserowe. Nie wymagają one przeprowadzania pomiarów przez dwie osoby, eliminują również ryzyko nieprawidłowego odczytu wskazania. Wynik pomiaru jest prezentowany na wyświetlaczu i może zostać zapisany w pamięci urządzenia. Oczywiście najlepiej aby taki wynik został zapisany w notatniku, wraz z wykonaniem poglądowego szkicu, odwzorowującego to, jak dane pomieszczenie wyglądu. Rysunki posłużą następnie do tego, aby wykonać dokładny projekt komputerowy.

Jeżeli inwentaryzacje budynków dotyczą obiektów w złym stanie technicznym, może się zdarzyć że w obiekcie nie będzie elektryczności, a tym samym oświetlenia. Jeśli nie można również liczyć na naturalne źródło światła, np. z powodu okien zabitych deskami, osoba przeprowadzająca inwentaryzację powinna dysponować własnym źródłem światła. Najlepiej aby była to mocno świecąca latarka czołówka. Dzięki niej można mieć obie ręce wolne, a snop światła będzie skierowany dokładnie w tą samą stronę, w którą patrzymy. Latarki takie są zasilane bateriami, które zawsze powinny nam towarzyszyć jako zapas. Przydadzą się bowiem nie tylko do latarki, ale również do miary laserowej, która również jest w taki sposób zasilana.

Opowiedzmy teraz kilka słów o tym, jak należy się ubrać na wykonanie inwentaryzacji budynku. Założona przez nas odzież musi być przede wszystkim wygodna i nie może krępować ruchów. Zaznaczyć należy to, że inwentaryzacje budynków często są wykonywane na etapie remontów lub samej budowy. Oznacza to że mogą występować niekorzystne warunki – brud, pył i wilgoć. Będą mogły one doprowadzić do zanieczyszczenia ubrania. Dobrze zatem aby było to ubranie wytrzymałe, przystosowane do użytkowania w trudnych warunkach. Jeśli stan obiektu może zagrażać naszemu bezpieczeństwu, koniecznie należy przedsięwziąć inne kroki. Niektóre z nich to założenie kasku chroniącego głowę przed przedmiotami, mogącymi spaść z góry jak również założenie specjalistycznego obuwia, którego zadaniem jest ochrona stóp i palców przed zmiażdżeniem. Należy również stosować się do podstawowych zasad BHP, które mówią np. o tym, że wchodząc po schodach, szczególnie drewnianych, należy się trzymać ich krawędzi, jak najbliżej ściany. To właśnie w tym miejscu schody są osadzone mocno w ścianie i nie grozi im odpadnięcie. Należy ostrożnie stawiać kroki i unikać wbiegania po schodach. Pamiętajmy również o tym, że jeśli mamy chodzić po stropach drewnianych, aby dokładnie patrzeć pod swoje nogi. Drewniane podłogi są narażone na działanie szkodników i mogą być uszkodzone, a pod wpływem większego ciężaru będą mogły się zarwać, powodując nasz upadek z dużej wysokości i wywołując poważne urazy kręgosłupa i nie tylko. Stosując się do tych wytycznych, na pewno inwentaryzacje budynków będzie można wykonać bezpieczniej, szybciej i sprawniej niż nie mając żadnego przygotowania.

