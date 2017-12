reklama

Zielony ogród przez cały rok

Niestety w naszej strefie klimatycznej jest to praktycznie niemożliwe. W październiku przekwitają ostatnie kwiaty i liście opadają z drzew. Dopiero w marcu pojawiają się pierwsze przebiśniegi i krokusy. A jednak niewielkim nakładem kosztów i własnej pracy nawet w naszych warunkach klimatycznych można cieszyć się kolorowymi kwiatami przez cały rok.

Zimowy ogród

Nazywany jest także oranżerią i znany jest głównie z ogrodów botanicznych. W Polsce coraz więcej osób zakłada ogrody zimowe na tarasach lub nawet balkonach. Wielkość powierzchni nie ma tu zasadniczego znaczenia, ważniejszą kwestią jest, czy chcemy ogród ogrzewany czy nie.

Ogrody ogrzewane wiążą się z większymi kosztami inwestycyjnymi (trzeba założyć instalację) i trochę większymi kosztami eksploatacji ogrodu. Te ostatnie nie będą dużo wyższe ponieważ ogród założony na tarasie lub balkonie poprawi ogólny bilans cieplny domu lub mieszkania. Ogród ogrzewany daje ogromne możliwości co do doboru uprawianych roślin. Można stworzyć w nim odpowiednie warunki do uprawy roślin z różnych stref klimatycznych i hodować nawet rośliny egzotyczne. Ogrzewany ogród zimowy z powodzeniem można wykorzystać także jako dodatkowy salon czy miejsce do pracy.

Ogrody nieogrzewane służą przede wszystkim do zimowania roślin wrażliwych na niskie temperatury. Możemy przenieść tu uprawiane w donicach krzewy, drzewka i kwiaty wieloletnie. Szklana konstrukcja ogrodu jest wystarczającą osłoną od wiatru i mrozu. Wewnątrz panuje temperatura od 5 do 10 stopni Celsjusza, co dla roślin jest w zupełności wystarczające.

Jak zbudować zimowy ogród?

Możliwości jest kilka i wybór w zasadzie zależy tylko od zasobności portfela oraz wielkości miejsca do dyspozycji. Najlepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie ogrodu już na etapie planowania domu, można wtedy wybrać optymalne warunki nasłonecznienia dla roślin, wykonanie dodatkowych instalacji będzie tańsze niż późniejsze przeróbki.

Najczęściej jednak decyzja o budowie ogrodu zimowego zapada kilka lat po zamieszkaniu. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zabudowa istniejącego tarasu i przekształcenie go w oranżerię. Budowę ogrodu można zlecić wyspecjalizowanej firmie (wersja droższa) lub wykonać go samodzielnie z zamówionych elementów (wersja tańsza). Trzeba jednak wtedy pamiętać o:

sprawdzeniu wytrzymałości tarasu i ewentualnie go wzmocnić,

prawidłowym połączeniu konstrukcji ze ścianą budynku,

właściwym zamocowaniu elementów metalowych konstrukcji.

Największe możliwości aranżacyjne daje budowa ogrodu zimowego jako samodzielnej budowli, jednak jest to inwestycja bardzo kosztowna i wymaga wygospodarowania odpowiedniego miejsca w ogrodzie letnim.

