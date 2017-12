reklama

Sławomir, Wieśka Tico i… Co ogląda większość na YouTube?

10 filmów na YouTube, które w tym roku najchętniej oglądali Polacy. Jaka tematyka najbardziej przyciągnęła uwagę?



Przyszedł czas na ogłoszenie YouTube Rewind 2017: zestawienia filmów i teledysków, które w mijającym roku cieszyły się największą popularnością.

Na polskiej liście bez wątpienia królują treści rozrywkowe. Najpopularniejszy okazał się teledysk Sławomira do utworu „Miłość w Zakopanem”. Sławomir świetnie wpisuje się w światowy trend na YouTube: platforma umożliwiła mu indywidualną ekspresję, za którą pokochały go tysiące fanów. „Miłość w Zakopanem” to singiel z jego debiutanckiej płyty przewrotnie zatytułowanej… „Greatest Hits”.

Drugie miejsce zdobył Kabaret Czwarta Fala ze swoim „Wieśka Tico”, parodią przeboju „Despacito” Luisa Fonsi. Ten portorykański hit można kochać albo nienawidzić, ale na pewno nie można go nie znać: w tym roku z prędkością światła bił kolejne rekordy popularności na YouTube. Zainspirował wielu polskich twórców, a internauci oglądali nagrywane przez nich przeróbki z niesłabnącym zainteresowaniem, co widać po tegorocznej liście YouTube Rewind. Oprócz „Wieśka Tico” znalazł się na niej również cover Oktawiana „Despacito – Powoli” (4. miejsce), „Nie Tak Szybko” opublikowane na kanale Na Pełnej (6. miejsce) i „DRESPACITO” DresMasters (9. miejsce). Popularność parodii

Podium tegorocznego YouTube Rewind zamyka kolejny kabaret — kultowe już Ucho Prezesa i jego pierwszy odcinek, czyli „Nowy Gabinet”. Z kolei odcinek czwarty Ucha, „Na czym stoimy?”, znalazł się na piątym miejscu listy. Jak się okazuje, dla Polaków dobra rozrywka to także inteligentna satyra polityczna.

Do najlepszej dziesiątki trafił również „Hymn Świeżaków” przygotowany przez Sklepy Biedronka. Pozostałe dwa miejsca przypadły filmowi Abstrachuje.TV „Co mówią: NA SIŁOWNI 2” i stworzonemu przez Beksy odcinkowi specjalnemu „PIOSENKI W PRAWDZIWYM ŻYCIU”. To z kolei dowód na siłę grupy Abstra. Założona przez twórców Abstrachuje.TV — Rafała Masnego, Roberta Pasuta i Czarka Jóźwika — liczy już sześć kanałów i z rozmachem planuje dalszy rozwój.

Najchętniej oglądane filmy w Polsce w 2017 r.:

