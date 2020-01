Inwazja robotów na Halę Stulecia

W tym roku roboty będą rywalizować w osiemnastu konkurencjach. Nowością będą wyścigi „Folkrace”, w której kilka autonomicznych maszyn startuje na specjalnie wyznaczonym torze, starając się pokonać jak największą liczbę okrążeń w wyznaczonym czasie.

Nie zabraknie rywalizacji dronów, a także konkurencji znanych z wcześniejszych edycji turnieju, takich jak LineFollower Drag, LineFollower Enhanc3D, LineFollower Turbo i LineFollower Light. To wyścigi robotów, podczas których będą liczyły się szybkość oraz sprawność. Podobnie, jak w RoboSprint, biegu, w którym zamiast tradycyjnych kół, roboty muszą posiadać kończyny.

Natomiast podczas NanoSumo, MicroSumo Enhanced, MiniSumo Enhanced, Sumo i MegaSumo zobaczymy walki robotów różniących się wielkością. Zmierzą się ze sobą zarówno mikroskopijne konstrukcje, jak i dwukilogramowe kolosy. W ostatniej konkurencji będą one wyposażone w zestaw magnesów dociskających robota do metalowego ringu, co pozwoli na pokaz skomplikowanych manewrów.

Freestyle, to turniej dla wszystkich konstrukcji, które nie wpisują się w pozostałe kategorie. Poza wykonaniem, jury złożone z naukowców i pasjonatów, oceni pomysł i innowacyjność robota.

Pełna lista konkurencji oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie organizatorów: https //www.roboticarena.pl/pl/

Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezydenta Wrocławia oraz marszałka woj. dolnośląskiego.

