Jak hodować kury zimą? Na co zwrócić uwagę?

Jak hodować kury zimą? Przede wszystkim musimy zapewnić kurom zabezpieczenie przed zimnem. Kury najlepiej rozwijają się bowiem w ciepłych warunkach. Zima jest więc dla drobiu najtrudniejsza i najmniej przyjazna. Na co zwrócić uwagę przy hodowli kur podczas zimy? W poniższym artykule zamieszczamy kilka najważniejszych informacji związanych z zimową, przydomową hodowlą kur. Zapraszamy do lektury!

Stan kurnika

Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy w naszym kurniku będzie utrzymywać się przez cały czas optymalna temperatura. Oznacza to, że należy uszczelnić kurnik i powstrzymać uciekanie ciepła na zewnątrz.

Ocieplenie ścian

Mimo tego, że kury mogą żyć w dosyć niskich temperaturach (minimum 6°C), to w celu zapewnienia jak najlepszych warunków, temperatura w kurniku powinna utrzymywać się na poziomie 15-18°C. Żeby tego dokonać, najlepiej ocieplić ściany kurnika za pomocą styropianu (minimum 5 cm grubości) i włożyć pomiędzy dwie warstwy desek wełnę mineralną lub włókno szklane. Jeżeli otynkujemy ściany kurnika, takie ocieplenie przetrwa nawet kilkanaście lat.

Odpowiednia wentylacja

Bardzo ważną kwestią jest wentylacja w kurniku – szczególnie zimą. Pamiętajmy, że bardzo szczelne ocieplenie kurnika może doprowadzić do zupełnego braku wentylacji. To natomiast skutkować będzie zbieraniem się niebezpiecznych gazów – amoniaku, dwutlenku węgla i siarkowodoru. Taka sytuacja jest niezwykle niebezpieczna dla naszych kur, ponieważ zwiększone zostaje ryzyko roznoszenia chorób układu oddechowego. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup profesjonalnego wlotu powietrza z klapą, dzięki której będziemy mogli regulować dopływ powietrza. Sprawdzi się również dachowe okienko z luftem.

Ściółka

W naszym kurniku nie może być zimnej i wilgotnej posadzki. Właśnie dlatego musimy zadbać o grubość i jakość ściółki. Warstwa ściółki w kurniku powinna wynosić około 15-20 cm, aby spełniała swoją funkcję pochłaniania wilgoci i zapewniania ciepła. Najlepszym materiałem na ściółkę w przydomowym kurniku będzie słoma. Pamiętajmy jednak, że nie może być ona nieświeża i spleśniała! Aby ściółka nie była ciągle przydeptywana, najlepiej posypać jej powierzchnię ziarnem. W ten sposób kury będą stale ją rozgrzebywać.

Dostęp do światła

Kury najlepiej rozwijają się w wiosennych i letnich miesiącach, podczas długich dni. Zimą, aby zapewnić kurom odpowiednie warunki, będziemy musieli sztucznie wydłużyć dzień za pomocą oświetlenie elektrycznego. Aby zaoszczędzić na prądzie, oczywiście najlepiej posiadać kurnik z dużą ilością okien.

Jakie oświetlenie w kurniku?

Specjaliści uważają, że najlepszym rozwiązaniem będzie w kurniku zastosowanie oświetlenia o natężeniu około pięciu luksów. Pamiętajmy, że nie możemy stosować oświetlenia przeznaczonego dla innych zwierząt hodowlanych!

Ile czasu?

Kury do prawidłowego rozwoju potrzebują około 12-14 godzin dostępu do światła. Jeżeli przyjmiemy, że zimą słońce świeci od 6:00 do 16:00, to najlepiej włączyć oświetlenie w kurniku na cztery godziny (od 16:00 do 20:00). Pamiętajmy również o tym, że bywają ciemniejsze dni, podczas których należy włączyć światło wcześniej i pozostawić na dłużej. Dodatkowo przypominamy, że nie należy zbytnio wydłużać dnia, ponieważ zwierzęta potrzebują określonego czasu na odpoczynek.

Odpowiednie pożywienie

Jeżeli hodujemy kury w przydomowym kurniku, prawdopodobnie nie chcemy, aby jadły one produkty z nieznanego źródła. W tym wypadku musimy myśleć o pożywieniu dla kur przez cały rok. Dlaczego? Ponieważ ziarna zbóż posiadają niewystarczającą ilość białka i nie mogą być jedynym składnikiem paszy. Dodatkowo należy pamiętać, że ziarna najlepiej śrutować, ponieważ są wtedy łatwiej przyswajalne dla kur. Pamiętajmy, że pasza dla kur musi być podawana w odpowiedni sposób, aby była świeża i czysta. Wszystkie niezbędne urządzenia do hodowli kur znajdą Państwo w internetowym sklepie rolniczym – https://poltechparts.pl.

Zielonki

Zielonki, takie jak koniczyny, szpinak, seradela, pokrzywa, lucerna, mniszek lekarski, są świetnym źródłem witamin, soli mineralnych i białka. Ich odpowiednia ilość znacznie wspomaga zdrowotność kur, ich nieśność oraz poprawia smak jaj. Najlepiej przygotować susz na słońcu, jednak w wypadku, gdy tego nie wykonaliśmy, możemy przygotować kiszonki. Do tego nadają się ziemniaki, marchew, kapusta i liście buraków. Warto dodać do nich zioła, czosnek lub cebulę, które poprawią smak kiszonki i zwiększą ich naturalną wartość.

