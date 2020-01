Nie sama – razem z RUCHEM SPOŁECZNYM POLSKIE AMAZONKI.

Osteoporoza to cicha epidemia starzejącego się społeczeństwa. Bezobjawowo niszczy kości kobiet i mężczyzn po 50-60 roku życia. Niemal wszyscy znamy kogoś, kto w tym wieku niespodziewanie złamał biodro, rękę lub kogo bardzo bolą plecy. Powodem może być osteoporoza. Szacowana liczba chorych jest ogromna. Prawdopodobnie na osteoporozę w Polsce cierpi ok. 3 mln osób, a kolejne 8 mln jest zagrożonych tym schorzeniem. Znakomita większość nic o tym nie wie. Akcja Polskich Amazonek Ruchu Społecznego pt. „Osteomisja. Misja Ratunkowa dla Kości”, ma na celu edukację polskiego społeczeństwa na temat osteoporozy i ochronę przed jej konsekwencjami. Do misji ratunkowej dla kości aktywnie włączyła się aktorka i pisarka Agnieszka Perepeczko, nagrywając krótkie filmiki edukacyjne.

Agnieszka Perepeczko ostrzega: masz więcej niż 50-lat i połamałaś/łeś się? Zbadaj czy nie masz osteoporozy, bo grożą Ci kolejne złamania! Jeśli masz osteoporozę, to musisz ją leczyć.

Osteoporoza długo nie daje żadnych objawów bólowych, rozwija się bezobjawowo, „okradając” szkielet z zasobów wapnia, a często pierwszym jej symptomem jest złamanie kości. Najczęściej łamią się: kręgosłup, kość promieniowa, szyjka kości udowej. Jeśli po pierwszym złamaniu kości z powodu osteoporozy nie zostanie podjęte właściwe leczenie, najpewniej dojdzie do kolejnych złamań. Ocenia się, że 80-90% osób cierpiących na osteoporozę nie jest właściwie diagnozowanych i leczonych.

– Jestem dzieckiem lekarzy, dlatego od najwcześniejszych lat doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak istotna jest profilaktyka. Osteoporoza jest podstępną chorobą, która skrada się cicho, niepostrzeżenie i „podjada” nasze kości. Niestety długo nie daje żadnych objawów bólowych, niszczy kości i powoduje ich kruchość. Często niegroźne urazy z błahego powodu kończą się złamaniem! Dlatego, zdecydowałam się przyłączyć do akcji, która ma zwrócić uwagę Polaków na problem osteoporozy i zachęcić do zgłębienia wiedzy na temat tej choroby. Odpowiedzmy sobie na pytanie czy ja, bądź ktoś z moich bliskich złamał kiedyś kość z błahego powodu? Jeśli tak, to koniecznie trzeba sprawdzić czy to nie osteoporoza. Rozpoznaną osteoporozę trzeba i można leczyć. Wystarczy zażywać przepisane przez lekarza leki regularnie i zgodnie z zaleceniami. – wyjaśnia Agnieszka Perepeczko i radzi: – Masz więcej niż 50 lat i dostęp do internetu? Możesz szybko sprawdzić czy nie grozi Ci złamanie kości z powodu osteoporozy.

Na stronie www.osteoporoza.pl, prowadzonej przez Europejską Fundację Osteoporozy, dostępny jest kalkulator ryzyka złamania kości FRAX z ankietą, które pomogą w ustaleniu, czy w Twoim przypadku istnieje zagrożenie złamaniem kości w wyniku osteoporozy. Jeśli wynik kalkulatora FRAX jest równy lub większy od 10, należy bezzwłocznie zgłosić się z tą informacją do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o kontynuację diagnostyki w kierunku osteoporozy.

Mało wiemy o tym, czym grozi osteoporoza – cichy złodziej kości.

– Wiedza na temat osteoporozy w społeczeństwie jest niestety niewielka, a problem jest bardzo powszechny. Dlatego cieszymy się, że w nasze działania włączyła się Agnieszka Perepeczko. Mamy nadzieję, że dzięki m.in. filmom z jej udziałem więcej osób dowie się, że w przypadku osteoporozy istotne jest szybkie rozpoznanie, aby jak najszybciej zapobiegać złamaniom – mówi Elżbieta Kozik, Prezes Polskich Amazonek Ruchu Społecznego.

Nagrania z udziałem Agnieszki Perepeczko są dostępne na profilach Facebook Polskich Amazonek Ruchu Społecznego oraz samej bohaterki filmów.

„Osteomisja. Misja Ratunkowa dla Kości” – kampania ma na celu edukację społeczeństwa na temat osteoporozy, która zaliczana jest przez WHO do głównych zagrożeń zdrowia publicznego. Organizatorem kampanii są Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

