W strefie nie ma czasu na stagnację

Dzięki projektom związanym z technologią hybrydową poziom inwestycji Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach wzrośnie do ponad 5,5 miliardów złotych, a zatrudnienie do około 3000 osób



Podsumowanie 2019 roku w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” odbyło się podczas konferencji prasowej.

Wielomilionowe inwestycje, blisko pół miliona złotych na wsparcie finansowe i rzeczowe lokalnych inicjatyw, uruchomienie funduszu pożyczkowego dla gmin oraz decyzja o budowie nowych hal przemysłowych pod wynajem – to był pracowity i udany rok dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, która ma swoje podstrefy także w powiecie oławskim.

Rok 2019 przyniósł 19 nowych projektów inwestycyjnych na terenie południowo-zachodniej Polski, które opiewają na łączną kwotę 1,3 mld złotych. Największa inwestycja zostanie zrealizowana w Wałbrzychu. Toyota ogłosiła podwojenie linii produkcyjnych związanych z napędami hybrydowymi. W 2020 roku rozpocznie się rekrutacja co najmniej kilkudziesięciu nowych pracowników do wałbrzyskiej fabryki. Dzięki projektom związanym z technologią hybrydową poziom inwestycji Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach wzrośnie do ponad 5,5 miliardów złotych a zatrudnienie do około 3000 osób. Należy podkreślić, że po raz pierwszy w historii na czele przedsiębiorstwa stanął Polak. Dariusz Mikołajczak wraz z nowym rokiem objął funkcję prezesa wałbrzyskiego i jelczańskiego zakładu.

Wśród dużych projektów inwestycyjnych na Dolnym Śląsku, które uzyskały wsparcie strefy w minionym roku znalazły się również dwa koreańskie koncerny: LG Electronics Wrocław oraz LS EV. Firma LG zainwestuje 128 mln zł w rozwój zakładu w Biskupicach Podgórnych, natomiast dzierżoniowski LS rozbuduje i wyposaży fabrykę za blisko 170 mln złotych.

– Cieszymy się, że wśród projektów, które zostaną zrealizowane, znalazły się zarówno duże inwestycje międzynarodowych koncernów, jak i średnich, małych a nawet mikro-przedsiębiorców. Widzimy również szczególne zainteresowanie lokowaniem na naszych terenach inwestycji związanych z sektorem elektro-mobilnym – mówi Piotr Sosiński, prezes WSSE.

Wałbrzyska strefa w 2019 roku wsparła finansowo i rzeczowo ponad 100 inicjatyw społecznych, sportowych, kulturalnych i edukacyjnych a także przeznaczyła środki na dofinansowanie hufców ZHP oraz Straży Pożarnej. WSSE była również organizatorem czterech wydarzeń sportowych: Treningów z Mistrzami Sumo, turniejów piłki nożnej i koszykówki dla firm strefowych oraz mikołajkowego biegu dla dzieci.

– Jesteśmy i chcemy dalej być aktywni w życiu społecznym całego regionu, dzielić się z innymi, tym co wypracowaliśmy. Łącznie na nasz program sponsorski oraz projekty Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU przeznaczyliśmy w ubiegłym roku blisko pół miliona złotych – podkreśla Kamil Zieliński, wiceprezes strefy.

Wśród nowych form wsparcia wprowadzonych przez wałbrzyską strefę w ubiegłym roku znalazł się m.in. Fundusz Pożyczkowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dzięki środkom z programu samorządy mogą przygotować grunty, uzbroić działki oraz odpowiednio skomunikować kompleksy inwestycyjne. WSSE ogłosiła również, że w 2020 roku rozpocznie się budowa 6 hal produkcyjno-magazynowych, z których 3 powstaną na Dolnym Śląsku (Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie oraz Jaworzyna Śląska).

Na to przedsięwzięcie spółka przeznaczy 120 milionów złotych, co stanowi największą inwestycję własną Strefy od początku jej istnienia. Hale oferowane będą przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom. Dla sektora MŚP wałbrzyska strefa szykuje kolejne udogodnienia w postaci atrakcyjnych pożyczek na rozwój działalności.

– Cały czas poszerzamy naszą ofertę stawiając sobie za cel, aby świadczyć kompleksową ofertę dla biznesu. Wsparcie jednostek samorządu w rozwoju terenów inwestycyjnych oraz mniejszych firm poprzez program nisko-oprocentowanych pożyczek jest właśnie tego wyrazem – podkreśla Krzysztof Drynda, wiceprezes WSSE.

Atrakcyjność wałbrzyskiej strefy dla międzynarodowych koncernów została doceniona przez coroczny ranking fDi Magazine porównujący blisko 3000 stref ekonomicznych na świecie – „Global Free Zones of the Year”. Wałbrzyska strefa została wyróżniona jako miejsce szczególnie atrakcyjne na lokowanie dużych inwestycji w Europie. Po raz pierwszy w historii WSSE otrzymała także „Perłę Polskiej Gospodarki” – jedną z najbardziej prestiżowym krajowych nagród gospodarczych.

Kapituła doceniła przede wszystkim innowacyjność prowadzonych w strefie projektów, sposób ich wdrażania oraz wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

