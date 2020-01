#ePolakpotrafi – coraz częściej narodziny dzieci zgłaszamy online

Zostaniecie w tym roku rodzicami? W ramach przygotowywania się do tej roli, pamiętajcie, że nie musicie iść do urzędu, by zarejestrować nowego członka rodziny. Możecie to zrobić na www.GOV.PL.

E-usługa działa od 1 czerwca 2018 r. i z miesiąca na miesiąc jest coraz bardziej popularna. Właśnie osiągnięto kolejny wynik, którym warto się pochwalić. Narodziny ponad 70 tysięcy maluchów rodzice zgłosili przez internet (dokładnie 70 562 – dane na dziś)!

Meldunek i PESEL w pakiecie

Co ważne, e-usługa umożliwia nie tylko zgłoszenie narodzin dziecka, ale i załatwienie kilku innych spraw.

– Na podstawie elektronicznego zgłoszenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia oraz inne dokumenty – jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i – jeśli maluch został zameldowany – także zaświadczenie o zameldowaniu – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Wszystkie te dokumenty rodzice mogą dostać drogą elektroniczną. Do wyboru mają także osobisty odbiór na poczcie lub w urzędzie.

WAŻNE! Rodzice mają obowiązek zgłosić narodziny dziecka w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – np. lekarz lub położna. Przekaże ją do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) najpóźniej trzy dni od jej wystawienia.

Dziecinnie proste

Co zrobić żeby załatwić te formalności przez internet? Już tłumaczymy.

Karta urodzenia wystawiona i przekazana do USC – teraz ruch jest po Waszej stronie. Najpierw zadecydujcie – kto zgłasza dziecko. Mama czy tata? Pierwsza decyzja podjęta!

Rodzic, który będzie rejestrował malucha, powinien mieć profil zaufany (drugiemu rodzicowi też się przyda…). Jeśli jeszcze go nie macie, koniecznie załóżcie. Przyda się do złożenia wniosku o 500+, dzięki niemu zalogujecie się do Internetowego Konta Pacjenta, zainstalujecie na swoich telefonach aplikacji mObywatel (znajdziecie w niej e-recepty), załatwicie też wiele innych spraw związanych z pojawieniem się dziecka na świecie.

Wszystkiego o profilu zaufanym dowiecie się na www.pz.gov.pl. Tam też go (całkowicie za darmo) założycie.

Profil zaufany założony – następny krok to wizyta na www.GOV.PL. Będąc tam zerknijcie w prawy górny róg strony. Znajdziecie tam wejście na Mój GOV. Kliknijcie i zalogujcie się profilem zaufanym. Po zalogowaniu wybierzcie e-usługę

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Cały proces to tylko pięć prostych kroków. Nawet dziecko by sobie poradziło 😉

Krok 1: Oświadczasz, że jesteś rodzicem.

Krok 2: Sprawdzasz poprawność swoich danych oraz wprowadzasz dane drugiego rodzica.

Krok 3: Uzupełniasz dane dziecka.

Krok 4: Wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób odbioru dokumentów.

Krok 5: Sprawdzasz wszystkie informacje we wniosku i podpisujesz go profilem zaufanym.

Gotowe!

W zgłoszeniu warto podać swój adres e-mail i numer telefonu – mogą się przydać gdyby kierownik USC potrzebował wyjaśnień

Kategoria artykułu: Ciekawostki