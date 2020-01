Nowości 2020: gdzie polecimy z Wrocławia? [ZDJĘCIA]

Intrygująca Sardynia, słoneczna Chorwacja, historyczna Sicz i główne lotnisko w Oslo. To one mają szansę stać się przebojami 2020 roku. Wszystkie te połączenia to jeszcze gorące nowości z wrocławskiego lotniska. Bilety są w sprzedaży.

Cztery zupełnie nowe połączenia i do tego nowy przewoźnik. 2020 rok na wrocławskim lotnisku zapowiada się naprawdę dobrze. Na pasażerów czekają nowości, spośród których każdy wybierze coś dla siebie – słoneczna Europa południowa, historyczna Ukraina czy Oslo, które otwiera przed podróżującymi możliwości lotów po Skandynawii i na inne kontynenty, m.in. do Ameryki Północnej, Południowej czy do Azji. – Nowe kierunki w 2020 roku to przede wszystkim różnorodność. Mamy zarówno kierunki południowe, wschodnie jak i północne. Należy również zauważyć, że połączenie z kolejnym dużym europejskim hubem, czyli Oslo Gardermoen, które jest świetnym portem przesiadkowym, jeszcze bardziej ułatwia podróżowanie z Wrocławia na praktycznie wszystkie kontynenty – mówi Jarosław Sztucki, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław.

Bari już w lutym

W tym roku i to jeszcze w sezonie zimowym pasażerowie z Wrocławia polecą do Bari. Z uwagi na duże zainteresowaniem tym kierunkiem Wizz Air zdecydował się uruchomić połączenie na południe Włoch już 1 lutego. Bari to stolica Apulii i jednocześnie jedna z największych atrakcji turystycznych regionu. Nie brakuje tam interesujących zabytków tj. starówki, bazyliki Św. Mikołaja, zamku Svevo czy też pałacu Fizzeratti. Nadmorskie Bari to także okazja do relaksu na plaży. Miasto jest również znakomitą bazą wypadową do zwiedzania regionu, m.in. urokliwych miejscowości Alberobello czy Monopoli. Samoloty z Wrocławia do Bari startują od 1 lutego dwa razy w tygodniu – we wtorki i w soboty.

Historyczna Sicz

Pierwszym nowym kierunkiem uruchomionym w letnim rozkładzie lotów będzie Zaporoże, miasto w południowo-wschodniej części Ukrainy, położone nad Dnieprem. Zaporoże, ważny ośrodek gospodarczy, ale też i turystyczny, to szósty kierunek ukraiński w ofercie Portu Lotniczego Wrocław. Naprzeciw nabrzeża Zaporoża na turystów czeka jeden z siedmiu cudów Ukrainy – ukraińska Chortyca, największa wyspa na Dnieprze, gdzie znajduje się skansen i muzeum Siczy. Pierwsi pasażerowie wsiądą do samolotów Wizz Air już 29 marca. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu – w środy i niedziele.

Z Oslo dalej w świat

Pierwszy samolot na główne lotnisko Oslo, Gardermoen, wystartuje już 30 marca. Loty na Północ dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i piątki) realizować będzie nowy przewoźnik – Norwegian, jedna z 10 największych linii lotniczych w Europie. Nowe połączenie z północnoeuropejskim hubem to także doskonała okazja do eksplorowania Skandynawii. Z przesiadką na Gardermoen możemy polecieć np. do Bergen, Malmo czy Rovaniemi. Dodatkowo rejsy z Wrocławia z przesiadką w Oslo dają możliwość udania się praktycznie na wszystkie kontynenty. Z Norwegianem, w atrakcyjnej cenie, polecimy do Stanów Zjednoczonych (m.in. Seattle, Nowy Jork, Denver, Miami, Los Angeles), Brazylii, Argentyny czy Tajlandii.

Intrygująca Sardynia

13 kilometrowa plaża i przepiękna starówka, a do tego 10 słonecznych miesięcy w roku. Sardynia to idealne miejsce zarówno na wakacje dla rodzin z dziećmi, jak i też na bardziej backpakerski wyjazd. Na wyspie nie brakuje plaży i gór, a największą atrakcją turystyczną jest Grota Neptuna. Pierwsze loty z Wrocławia na Sardynię, realizowane przez linie Ryanair, wystartują już 3 kwietnia. Samoloty z Wrocławia będą latać do Cagliarii, stolicy wyspy, w poniedziałki i piątki. Za bilety w obie strony w terminach 27 kwietnia – 1 maja zapłacimy 341,30zł*.

Na majówkę do Zadaru

Nowe połączenie z Wrocławia na południe Europy idealnie zgrywa się z terminem długiego majowego weekendu. Od 1 maja, w poniedziałki i w piątki, z Wrocławia odlatują samoloty linii Ryanair do Zadaru, chorwackiej turystycznej mekki. Wybierając loty w terminie 11-18 maja, za bilet w dwie strony zapłacimy 326 zł*. Na miejscu koniecznie trzeba odwiedzić starówkę i wypić kawę na Placu Narodowym. Zadar to oczywiście nadmorskie miasto, w którym nie brakuje atrakcji położonych nad samym brzegiem Adriatyku. Mowa tu przede wszystkim o niezwykłej instalacji Pozdrowienie Słońca czy Organach Morza.

W 2019 roku Port Lotniczy Wrocław obsłużyłponad 3 mln 548 tys. podróżnych (6% wzrostu). Oznacza to, że pobił swój zeszłoroczny rekord o blisko 200 tys. pasażerów.

* Ceny z systemu rezerwacyjnego przewoźnika aktualne na dzień 14 stycznia 2020 roku.

Kategoria artykułu: Ciekawostki