Są rekordy! Podsumowanie roku na wrocławskim lotnisku

W 2019 roku port obsłużył ponad 3,5 miliona pasażerów, a we Wrocławiu zadebiutował nowy przewoźnik sieciowy, jeden z globalnych potentatów. Przedstawiamy pięć najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku na lotnisku we Wrocławiu.

Wrocławskie lotnisko odnotowało w 2019 roku o 6% pasażerów więcej niż przed rokiem. Port obsłużył ponad 3 mln 548 tys. podróżnych. Oznacza to, że pobił swój zeszłoroczny rekord. Przypomnijmy: było to ponad 3 mln 347 tys. pasażerów – w porównaniu do poprzedniego roku przybyło więc blisko 200 tys. podróżnych.

– Nasze prognozy na 2019 rok sprawdziły się bardzo dokładnie. Najważniejsze jest jednak to, że utrzymujemy stabilne tempo wzrostu. Cieszy nas również, że równomiernie rozwijają się wszystkie segmenty ruchu, a przewoźnicy systematycznie otwierają nowe połączenia – mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Wrocław w globalnej sieci

W przypadku połączeń regularnych największy wzrost (11,4%) odnotowali przewoźnicy sieciowi na trasach międzynarodowych. Najpopularniejsze pod względem liczby podróżnych okazały się rejsy na trasach do Frankfurtu i Monachium (oba kierunki obsługiwane przez Lufthansę) oraz na główne lotnisko Paryża (Air France). Ogromnym powodzeniem cieszyło się również połączenie do Amsterdamu, uruchomione w maju 2019 roku przez linie KLM.

– To połączenie okazało się strzałem w dziesiątkę, doskonale wpisując się w oczekiwania pasażerów. Mamy w tej chwili bezpośrednie rejsy do największych portów przesiadkowych w Europie, co ułatwia planowanie również dalszych, transkontynentalnych podróży z Wrocławia – podkreśla Dariusz Kuś.

W ostatnich trzech latach przewoźnicy co roku otwierali nowe połączenie z Wrocławia do jednego z europejskich hubów: w 2017 do Zurychu (SWISS), w 2018 do Paryża (Air France), a w ubiegłym roku do Amsterdamu (KLM). Natomiast w tym roku ruszy nowe połączenie do Oslo-Gardermoen, które uruchomią linie Norwegian, dysponujące rozbudowaną siatką połączeń, zarówno europejskich, w tym skandynawskich, jak i transatlantyckich.

Ofertę przewoźników sieciowych uzupełniają ponadto Kopenhaga (SAS), Düsseldorf (Eurowings, Grupa Lufthansy) oraz dwa kierunki obsługiwane przez PLL LOT: Tel Awiw oraz krajowe połączenie do Warszawy (na trasie na Lotnisko Chopina przybyło w tym roku 10,4% pasażerów, głównie w ruchu tranzytowym). Łącznie z oferty tradycyjnych linii skorzystało w 2019 roku ponad 800 tys. podróżnych.

Więcej podróżnych z tanimi liniami i biurami podróży

Największy udział w ruchu pasażerskim na wrocławskim lotnisku mają przewoźnicy niskokosztowi. Tanie linie obsłużyły w 2019 roku blisko 2,2 mln podróżnych, co oznacza wzrost o blisko 3% w porównaniu do 2018 roku. Warto podkreślić, że na trasach obsługiwanych przez przewoźników niskokosztowych w samolotach zajętych było średnio ok. 90% miejsc. Od sezonu letniego 2020 w siatce wrocławskiego lotniska pojawią się trzy nowe połączenia tanich linii: Zaporoże (Ukraina), Cagliari (Włochy, Sardynia) i Zadar (Chorwacja), a już od lutego do rozkładu wracają rejsy do Bari (Włochy południowe).

Natomiast z oferty biur podróży skorzystało w 2019 roku 542 tys. podróżnych, co oznacza wzrost aż o 11,5% w porównaniu z poprzednim rokiem.

– To duży sukces, osiągnięty wbrew obecnym trendom rynkowym. Złożyło się na to kilka czynników: rosnąca oferta biura podróży TUI, stabilna oferta ITAKI, zwiększenie liczby rejsów i wydłużenie czarterowego sezonu zimowego, bogatsza oferta wycieczek do cieszącej się wielką popularnością Turcji oraz bardzo atrakcyjne kierunki egzotyczne, w tym przede wszystkim Zanzibar i Zjednoczone Emiraty Arabskie – mówi Michał Kozak, manager ds. rozwoju ruchu czarterowego w Porcie Lotniczym Wrocław.

Łącznie, na tegoroczną zimową siatkę połączeń wrocławskiego lotniska składa się: 38 kierunków niskokosztowych, 9 połączeń sieciowych oraz 8 czarterowych.

Pięć najważniejszych wydarzeń 2019 roku na wrocławskim lotnisku

W marcu lotnisko uruchomiło chatbota, czyli wirtualnego asystenta, który odpowiada na pytania podróżnych. Podpowiada m.in., jak dojechać do portu, pomaga znaleźć miejsce parkingowe na lotnisku, wysyła też powiadomienia o statusie danego rejsu. Wrocławski port wprowadził taką innowację jako pierwsze lotnisko w Polsce. Chatbot został finalistą ogólnopolskiego konkursu Dobry Wzór, w którym wyróżnione są projekty innowacyjne, funkcjonalne i dobrze zaprojektowane.

W maju we Wrocławiu zadebiutował nowy przewoźnik – holenderskie linie KLM. Jeden z globalnych potentatów otworzył połączenie do Amsterdamu (na lotnisko Schiphol).

W lipcu 2019 lotnisko odnotowało najlepszy miesiąc w swojej historii, obsługując blisko 388 tys. pasażerów.

W listopadzie linie Norwegian ogłosiły otwarcie premierowego połączenia z Wrocławia na główne międzynarodowe lotnisko Oslo (Gardermoen). Zgodnie z zapowiedzią nowego przewoźnika, rejsy na tej trasie zostaną zainagurowane 30 marca.

W grudniu Port Lotniczy Wrocław obsłużył 20-milionowego pasażera, licząc od otwarcia obecnego, nowoczesnego terminalu w marcu 2012 roku.

Kategoria artykułu: Ciekawostki