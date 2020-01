Gra o stypendium i udział w obozie naukowym ADAMED SmartUP

Na rozwiązywanie zadań w grze alternatywnej rzeczywistości, będącej elementem rekrutacji do 6. edycji programu stypendialnego ADAMED SmartUP, został jeszcze tydzień. Wyniki tego i kolejnych etapów pozwolą wyłonić 50 uczniów, którzy wezmą udział w letnim obozie naukowym, zorganizowanym wspólnie przez Fundację Adamed i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Będą oni również mieli szansę na opiekę mentorską i stypendium finansowe.

Fake newsy, komputery kwantowe czy globalne ocieplenie to zagadnienia, z którymi między innymi mierzą się w tym roku uczestnicy gry rekrutacyjnej ADAMED SmartUP. Wcielają się oni w stażystów uniwersytetu, a za zadanie mają rozwiązanie jak największej liczby zagadek naukowych pogrupowanych w bloki tematyczne. W ten sposób zbierają punkty, które mogą stać się przepustką do dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym – wysłaniu aplikacji online i rozmowie kwalifikacyjnej z Radą Naukową programu. Rejestracja do programu dostępna jest na stronie:

https://adamedsmartup.pl/gra-rekrutacyjna/, gdzie do 15 stycznia 2020 r. na punktowane pytania mogą odpowiadać wszyscy zainteresowani uczniowie w wieku 14-19 lat. Do następnego etapu zaproszone zostaną osoby z najlepszymi rezultatami.

Wysoki wynik można osiągnąć nie znając na pamięć dziesiątek wzorów i reakcji chemicznych. Do udzielania poprawnych odpowiedzi bardziej niż encyklopedyczna wiedza potrzebna jest bowiem zdolność sprawnego łączenia faktów. Wyzwania, jakie stawia przed uczniami gra, wymagają przede wszystkim umiejętności nieszablonowego myślenia i wykorzystania przedstawionych informacji – gra ma wyłonić osoby, które chcą oraz potrafią się uczyć.

Efektem kilkuetapowej rekrutacji będzie wybranie najbardziej ściśle uzdolnionych młodych ludzi. Wyróżniona 50 weźmie udział w innowacyjnym obozie naukowym, 10 jego uczestników otrzyma możliwość uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach naukowych, 3 z nich zaś – atrakcyjne stypendium finansowe na dalszy rozwój naukowy.

– Program ADAMED SmartUP daje uczestnikom szansę na pełne rozwinięcie ich talentów i pasji. Swoje miejsce odnajdą w nim młodzi ludzie, którzy nieustannie zadają pytania „jak?” oraz „dlaczego?”, ludzie, dla których poszukiwanie odpowiedzi, rozwiązywanie problemów i kreowanie innowacji jest największą radością. Organizowany przez Fundację Adamed obóz naukowy to miejsce, w którym mogą poznać rówieśników, dzielących ich zamiłowanie do nauki i badania rzeczywistości. Natomiast oferowane konsultacje i wsparcie mentorskie pomogą wybrać im optymalną drogę rozwoju – mówi Martyna Strupczewska, Kierownik programu ADAMED SmartUP.

Do pięciu zakończonych edycji, od momentu zainicjowania programu w 2014 roku, na platformie

http://ademedsmartup.pl, gdzie dostępna jest gra rekrutacyjna, zarejestrowało się blisko 32 tys. osób, a 250 z nich wzięło udział w corocznych obozach naukowych z bogatym programem zajęć teoretycznych i praktycznych. Strona umożliwia, poza wzięciem udziału w grze, zapoznanie się z bogatą bazą materiałów popularnonaukowych oraz zapisanie się na pojedyncze warsztaty współorganizowane przez Fundację Adamed i jej partnerów.

Kategoria artykułu: Ciekawostki