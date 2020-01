Wesele i ślub Millenialsów – rewolucja, czy ewolucja zwyczajów?

Millenialsi (pokolenie Y) stanowią 80% dzisiejszych świeżo poślubionych małżonków i rewolucjonizują tradycje weselne oraz sposób planowania tego wyjątkowego wydarzenia. Według raportu WeddingWire z 2019r., pary coraz częściej korzystają z technologii, zapewniając członkom przyjęcia weselnego większą elastyczność w stroju i personalizując swoje wesela, jak nigdy dotąd. Co jeszcze charakteryzuje wesele Millenialsów? Odpowiedzi poniżej.

Planowanie ślubu z dużym wyprzedzeniem

Planowanie ślubu rozpoczyna się naprawdę wcześnie. Millenialsi nie chcą czekać. W rzeczywistości dwie na trzy pary podejmują co najmniej jedno działanie związane z planowaniem ślubu, jeszcze zanim się zaręczą! Co najczęściej robią? Oglądają stroje ślubne, tworzą tablice na Pintereście, szukają inspiracji na Instagramie lub modnych blogach ślubnych. A wiele z tych rzeczy przyszłe panny młode robią jeszcze przed pojawieniem się pytania. I nie dziwi już nikogo, że szukają w Google odpowiedzi na pytania „planowanie ślubu krok po kroku”, aby upewnić się, że wszystko przygotują perfekcyjnie.

Planowanie wesela online

Wszyscy wiemy, że pokolenie Millenialsów intensywnie korzysta z telefonów. Używają ich także do planowania ślubu, a 80% czasu na planowanie ślubu pary spędzają online. Według ankiety WeddingWire prawie 40% par używa głównie urządzeń mobilnych, a 66% korzysta z aplikacji do planowania ślubu, aby zaplanować swój wielki dzień. Udostępnianie informacji gościom jest nadal ważną częścią tego procesu – dzięki temu są stale nie bieżąco.

Wesele Millenialsa trwa dłużej

Wielu nowożeńców mówi, że ich ślub minął w oka mgnieniu. Być może dlatego Millenialsi wydłużają dzień ślubu, uwzględniając uroczystości zarówno przed, jak i po głównym wydarzeniu. Niektóre z par szykują przyjęcie weselne, organizuje przedślubne spotkania z członkami przyjęcia weselnego lub na drugi dzień decyduje się na poranny brunch.

Ślub i wesele spersonalizowane

Millenialsi dostosowują i personalizują każdy szczegół. Kilkadziesiąt lat temu wszystkie wesela wyglądały dość podobnie. Pokolenie Millenialsów chce, aby ich ślub wyglądał całkowicie wyjątkowo i indywidualnie. Aby to zrobić, ponad połowa par wprowadza motyw przewodni w swoim wystroju weselnym. Pary są również dumne ze swojego rodzinnego miasta, pochodzenia lub hobby – każdy taki element sprawia, że uroczystość jest jeszcze bardziej spersonalizowana i wpisana w ich osobowości.

– Możliwość spersonalizowania uroczystości ślubnej lub weselnej to stałe pytania wielu narzeczonych. Każdy chce, aby ten dzień był nie tylko ukoronowaniem ich miłości, ale też możliwością pokazania własnego „ja” rodzinie i znajomym – mówi Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy.

Urząd zamiast kościoła

Millenialsi coraz częściej rezygnują ze ślubu w kościele na rzecz ślubu cywilnego. Dlaczego? Ich główną motywacją jest uniknięcie formalności, na które musieliby przeznaczyć sporo czasu. Zajęci pracą i karierą nie mają czasu, aby uczęszczać na nauki przedmałżeńskie, w których uczestnictwo jest obowiązkowe, jeśli planuje się zawarcie małżeństwa w kościele. Druga kwestia – wielu z nich po prostu należy do grupy osób niewierzących, stąd decyzja o ślubie cywilnym. – Niezależnie od rodzaju ceremonii warto pamiętać, że ceremonia ślubna może odbywać się w dowolnym miejscu np. na zewnątrz – przypomina Joanna Hoc-Kopiej. – W Polsce dzięki nowelizacji przepisów prawa o aktach stanu cywilnego od 2015 roku urzędnicy mogą udzielić go w dowolnym miejscu, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu osób składających oświadczenie oraz osób przy tym obecnych, a także zapewnia zachowanie uroczystej formy.

Koszty wesela i ślubu Millenialsów

Millenialsi są w stanie wydać znacznie więcej pieniędzy na organizację ślubu niż ich rodzice lub dziadkowie. Kwestie finansowe są dla nich drugorzędne – ważne, aby w tym dniu wszystkie rzeczy były dopięte na ostatni guzik. Co istotne, jednak nie to nie oni z reguły opłacają wesele – najczęściej za wydatki odpowiedzialni są rodzice przyszłych małżonków.

To tylko kilka z wyznaczników typowego wesela Millenialsów. A jakie trendy wprowadzą kolejne, młodsze pokolenia? Czas pokaże.

