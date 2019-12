Chcesz płacić „Mały ZUS”. Musisz to zadeklarować do 8 stycznia

Prawie 140 tys. polskich firm płaci obniżone składki na ZUS. We Wrocławiu w bieżącym roku z ulgi korzystało 4871 przedsiębiorców. W przyszłym roku z „Małego ZUS” będą mogły skorzystać ponownie osoby, które już z niego korzystają a także przedsiębiorcy, którzy do tej pory wniosku

nie składali. Aby to było możliwe trzeba do 8 stycznia 2020 r., przesłać do ZUS odpowiednie dokumenty.

Przy „Małym ZUS” niższe przychody firmy oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Wyjątek stanowi składka zdrowotna, której ulga nie dotyczy i trzeba ją płacić w pełnej wysokości.

– Jednak „Mały ZUS” to nie jest propozycja dla wszystkich firm gdyż mogą z niego skorzystać ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni i osiągnęły przychód nie wyższy niż 67 500 zł – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na dolnym Śląsku.

Jeśli ktoś chce skorzystać z „małego ZUS” i zapłacić niższe składki powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592 – do 8 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 r. z Małego ZUS a chcą skorzystać z tej ulgi. Osoby, które już korzystają z tej ulgi i chcą nadal płacić mniej, muszą złożyć jedynie formularz ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II z ustaloną na 2020 r najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r.

– Decydując się na mały ZUS trzeba jednak pamiętać o jego konsekwencjach gdyż niskie składki to niski zasiłek w razie choroby oraz mniejszy kapitał zgromadzony na przyszłą emeryturę – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.

Z nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne można skorzystać nie wcześniej niż po ustaniu preferencyjnych składek. Jeśli ktoś opłacał składki preferencyjne to nie może skorzystać z „małego ZUS-u”, bo również przy „małej działalności” najniższa podstawa ustalona w stosunku do przychodów z poprzedniego roku nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o ulgę, jeśli spełni kilka warunków. Pierwszy z nich polega na tym żeby przychody z poprzedniego roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Na przykład w 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67 500 zł. Przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały 2019 rok i w tym czasie osiągnął przychody niższe niż 67 500 zł, może, więc skorzystać w 2020 roku z „Małego ZUS”. Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne jest jednak, żeby okres

prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił, co najmniej 60 dni i to jest kolejny warunek.

– Należy tutaj pamiętać, że niższe składki w ramach tzw. „Małego ZIUS” płacić można maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do „małego ZUS” dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach – wskazuje rzeczniczka.

Ponieważ do „Małego ZUS” nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni, mogą jednak na starcie skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na „mały ZUS”.

Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję. Dla tych osób na stronie internetowej zus.pl został udostępniony kalkulator do wyliczenia rocznego przychodu w zależności od ilości dni prowadzenia działalności.

Z danych ZUS wynika, że do "Małego ZUSu" przystąpiło w 2019 roku ponad 133 tysiące przedsiębiorców.

*****

To już trzecia z ulg, z jakich może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą gdyż każda osoba otwierająca firmę po raz pierwszy lub po 5 letniej przerwie ma prawo do preferencyjnych składek na początku działania lub skorzystania z ulgi na start.

