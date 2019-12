Odnova Fabryka Piękna – Salon Expert L`Oreal Professionnaltuł

Odnova to jedyny salon fryzjerski w Oławie, który może poszczycić się tytułem Salon Expert L`Oreal Professionnal przyznawanym za wysoką, jakość usług i profesjonalizm Odnova należy do prestiżowej grupy salonów fryzjerskich w Polsce, który otrzymał certyfikat jakości przyznawany przez firmę L`Oreal naprawdę wyjątkowym salonom, dbającym o to, by klienci byli zadowoleni nie tylko z fryzury, ale i obsługi.

Fryzjerzy Odnovy podczas pracy przestrzegają też ściśle określonych procedur, które proces koloryzacji czynią bezpiecznym. Klienci salonu nie muszą więc martwić się o niepożądane efekty zmiany koloru włosów czy dekoloryzacji. Jednym z najnowszych, innowacyjnych produktów firmy L`Oreal Professionaal, który pozwala szaleć ze zmianami na głowie, a fryzjerom Odnovy bez obaw spełniać życzenia klientów, jest Smartbond – dodatek do usługi koloryzacji i dekoloryzacji, który wzmacnia i doskonale chroni włosy.

Salon Odnova Fabryka Piękna przy ul. 3Maja 8u/8 w Oławie oprócz modnych fryzur i usług kompleksowej pielęgnacji włosów oferuje też szeroki wachlarz usług kosmetycznych, wykonywanych w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia, najlepsze marki, a przede wszystkim wykwalifikowany personel. Salon powstał z myślą o najbardziej wymagającym kliencie, który ceni sobie luksus, a zarazem kameralność. – Cenimy sobie odwagę, fantazję i kreatywność, a do pracy podchodzimy z pasją – mówi Katarzyna Krzywonos. – Częste szkolenia zapewniają ciągły rozwój naszych pracowników. Pracujemy na najlepszych kosmetykach. Po wykonaniu usługi Klient ma możliwość zakupienia produktów i przedłużenia efektu uzyskanego w naszym salonie w domowym zaciszu.

Spośród całej gamy zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych, manicure, pedicure, depilacja, makijaż permanentny i wiele innych chcielibyśmy w szczególności wyróżnić zabieg Lash Filler Inlei® to innowacyjna włoska kuracja do laminacji rzęs która pogrubia, odżywia, zagęszcza i wzmacnia strukturę rzęs. Efekt zabiegu to piękne podkręcenie, wzmocniony kolor i blask oraz pogrubienie rzęs naturalnych („Lash Filler” jest rewolucyjnym serum, ponieważ wpływa nie tylko na grubość już wyrosłych włosków, ale również stymuluje cebulki i proliferację keratyny!*Jako jedyny na świecie udowodnił w testach klinicznych swoją skuteczność zagęszczania włosków, która wzrasta średnio o 24% w ciągu zaledwie trzech zabiegów!)

(tekst sponsorowany)

