ADENTAL implantologia i estetyka

Implanty stomatologiczne poprawiają samopoczucie i zwiększają jakość i wygodę życia

Implanty stomatologiczne są to tytanowe komponenty imitujące swoim wyglądem i funkcją korzeń zęba. Stanowią one wsparcie dla prac protetycznych, poprawiają estetykę ostatecznej odbudowy i wspomagają pracę narządu żucia. Implanty stomatologiczne to doskonałe rozwiązanie dla Pacjentów, którzy stracili jeden ząb, kilka lub borykają się z całkowi-tym bezzębiem. Główną zaletą odbudów wspartych na implantach jest fakt, że nie wykonują one nawet najmniejszych ruchów podczas mówienia czy jedzenia. Wynikająca z tego stabilność zapewnia bardziej naturalny rezultat i wygodę, większą niż w przypadku mostów i standardowych protez, co prowadzi do poprawy samopoczucia i zwiększenia jakości życia.

ADENTAL JELCZ-LASKOWICE

ul. Bożka 11, 50-231 Jelcz-Laskowice, tel. 500-536-900, tel. 71 318-21-21

ADENTAL WROCŁAW

ul. Pestalozziego 9, 50-325 Wrocław, tel. 500-514-900

(TEKST SPONSOROWANY)

Kategoria artykułu: Ciekawostki