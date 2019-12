Osteopatia – co to jest? Kim jest ostaopata?

Najkrócej mówiąc, to bardzo skuteczna forma diagnozowania i leczenia rękami (metody manualne). Nie jest to jednak żadna magia, ale jedna z form fizjoterapii ściśle oparta na znajomości anatomii i fizjologii naszego ciała.



Historia

Osteopatia powstała w następstwie obserwacji, jakie w czasie wojny secesyjnej, a więc ponad 150 lat temu, poczynił jej twórca, Andrew Taylor Still, służący wtedy na froncie jako chirurg. Zauważył on, że ciężko ranni żołnierze pozostawieni bez opieki medycznej częściej przeżywali niż ranni leczeni metodami dostępnymi ówczesnej medycynie. Poczynione spostrzeżenia zasiały w nim wątpliwości co do skuteczności stosowanych w tamtych czasach metod chirurgii i farmakologii. Czarę goryczy przelały osobiste doświadczenia Stilla. W wyniku epidemii zapalenia opon mózgowych stracił troje dzieci, a jego żona zmarła, rodząc kolejne dziecko. Choć był lekarzem, nie mógł temu zapobiec.

Still był kaznodzieją, człowiekiem o głębokiej wierze. Nie dopuszczał do siebie myśli, że Stwórca pozostawił człowieka bezbronnym wobec chorób. Skoro choroby, tak jak wszystko, pochodzą od Boga, musiał on wyposażyć człowieka w biologiczne mechanizmy umożliwiające powrót do zdrowia. Rozumując w ten sposób, Still doszedł do wniosku, że wszystkie lekarstwa, jakie są potrzebne człowiekowi, znajdują się w jego organizmie, a choroba uniemożliwia do nich dostęp. Zgodnie z filozofią osteopatii człowiek ma energię życiową, która pod wpływem różnych czynników – wewnętrznych i zewnętrznych – ulega zaburzeniu. Zadaniem osteopaty jest usunięcie blokad i umożliwienie tej energii działania, dzięki czemu organizm odzyskuje równowagę.

Nazwa

Osteopatia, choć jej nazwa może to sugerować, nie jest chorobą. Nie ma również nic wspólnego z osteoporozą. słowo „kość”, czyli po grecku osteon, nieprzypadkowo stanowi pierwszy człon terminu „osteopatia”. W koncepcji osteopatycznej kości są bowiem najważniejsze. Stanowią narzędzie do oddziaływania na inne struktury ciała. Pełnią niejako funkcję uchwytu, za którego pomocą osteopata uzyskuje dostęp do leczonego obszaru ciała

Kim jest osteopata?

Osteopatą może zostać osoba, która po ukończeniu studiów wyższych na kierunku medycznym, fizjoterapii lub położnictwa, dodatkowo przejdzie specjalistyczny cykl kształcenia w zakresie medycyny osteopatycznej. Za osteopatę uznaję specjalistę po ukończeniu pełnego cyklu szkoleń (min.1000 godzin w okresie 4 lub 5 lat)

Co leczy?

Osteopatia jest bardzo skuteczną, bezpieczna i łagodna formą medycyny manualnej, stosowana w diagnostyce, leczeniu, a również profilaktyce prozdrowotnej na całym świecie.

To, co odróżnia osteopatię od innych terapii manualnych, jest to, że źródło bólu jest poszukiwane i odpowiednio traktowane, a nie tylko leczone są objawy.

Terapia składa się z diagnozy i technik terapeutycznych. Diagnoza opiera się na szczegółowym wywiadzie, oględzinach, testach ruchomości ciała a także na takich badaniach jak rezonans magnetyczny czy RTG. Techniki terapeutyczne to techniki manualne w celu poprawy ruchomości, zmniejszenia napięcia, uruchomienia drenażu żylnego i limfatycznego, usunięcia przykurczy, usunięcia zaburzeń działania organów wewnętrznych.

Dlatego należy pamiętać, że podczas wizyty często leczone są miejsca oddalone od miejsca w którym występują objawy.

Z czym mogę się udać do osteopaty?

– urazy sportowe,

– wady postawy, dyskopatie, rwę barkową i kulszową,

– dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego,

– ostre lub przewlekłe bóle pleców i kręgosłupa,

– bóle i zawroty głowy pochodzenia kręgosłupowego,

– bóle stawów obwodowych,

– profilaktykę okołoporodową, zespoły bólowe ciężarnych,

– zespoły psychosomatyczne, lękowe i depresje,

– problemy w obrębie narządów wewnętrznych, takie jak: astma, zaburzenia trawienia, bolesne miesiączki, refluks żołądkowo-przełykowy, wysiłkowe nietrzymanie moczu.

Kategoria artykułu: Ciekawostki