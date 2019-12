Przed wyjazdem na święta obwodnica otwarta

Nie, nie nasza, oławska, tylko autostradowa obwodnica Częstochowy. Kto się wybiera na święta w tamte rejony, dobrze, aby wiedział.

23 grudnia konsorcjum Budimex, Strabag i Budpol wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i autostrad oddały do eksploatacji (przejezdność) 20-kilometrowy odcinek obwodnicy Częstochowy A1 od węzła Blachownia do węzła Rząsawa.

Konsorcjum tych firm przejęło plac budowy po poprzednim wykonawcy w lipcu 2019 roku na poziomie zaawansowania budowy 50%. W ciągu pięciu miesięcy konsorcjum zrealizowało zakres prac umożliwiający zapewnienie przejezdności.

Na nowym odcinku obwodnicy Częstochowy obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Z trzech zaplanowanych węzłów oddany do użytku zostaje już węzeł Rząsawa (realizowany przez Budimex) na północy oddawanego odcinka drogi. Pozostałe węzły: Jasna Góra (Lgota) i Blachownia wymagają jeszcze zakończenia.

Cały odcinek F autostrady A1 realizowany poprzednio przez inną firmę budowlaną usuniętą z placu budowy ma długość 20 km, w tym odcinek Budimex ma długość 12,5 km. W ramach odcinka Budimeksu wykonano 132 000 m kw. podbudowy z betonu cementowego oraz 180 000 m kw. nawierzchni z betonu cementowego i 85 tysięcy ton mieszanek mineralno-bitumicznych. Dokończono przerwaną budowę 13 obiektów mostowych oraz 10 przepustów, wykonano konstrukcję ekranów akustycznych, kanalizację deszczową, przebudowę magistrali wodociągowej W400 oraz budowę linii elektroenergetycznych oraz oświetlenia.

– Dokończyliśmy budowę pięciu dróg poprzecznych, uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie obiektów i oddaliśmy je do ruchu, co znacznie poprawiło sytuację komunikacyjną w regionie dla lokalnej społeczności, która od 3 lat poruszała się objazdami – mówi Dariusz Blocher, prezes Budimex SA. – Wyłącznie na odcinku Budimex pracowało prawie 0,5 tysiąca pracowników oraz prawie 300 jednostek sprzętowych i transportowych. Prace były prowadzone 7 dni w tygodniu przez całą dobę i dzięki tak dużej mobilizacji oraz ponadprzeciętnemu zaangażowaniu całego zespołu Kontraktu oraz Laboratorium i Technologów Budimex i Oddziału Usług Sprzętowych udało się zakończyć zasadnicze prace ponad miesiąc przed terminem kontraktowym.

Umowa z inwestorem została zawarta 24.07.2019, układanie nawierzchni rozpoczęto już siedem dni później. Umowny czas trwania kontraktu wynosił 3,5 miesiąca z datą zakończenia 15 listopada. Konsorcjum podpisało z GDDKiA aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 23 grudnia 2019. Wartość robót przypadająca na Budimex to 154 mln zł netto.

Budimex realizuje co czwarty kilometr drogi ekspresowej bądź autostradowej w Polsce. W tym roku firma planuje także oddanie do ruchu fragmentów S17 (Garwolin – obwodnica Kołbieli). W ostatnich tygodniach Budimex zakończył inny istotny odcinek trasy S5 miedzy Wrocławiem a Poznaniem i fragment S7 (obwodnica Skarżyska Kamiennej).

Kategoria artykułu: Ciekawostki