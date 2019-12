Czy peeling kawitacyjny to dobry sposób na gładka i oczyszczoną skórę?

Każdy z nas z pewnością marzy o pięknej, delikatnej i czystej skórze. Doskonałym sposobem na osiągnięcie takiego efektu jest peeling kawitacyjny. Zabieg ten świetnie oczyszcza skórę i usuwa zaskórniki oraz zrogowaciały naskórek.

Na czym polega kawitacja?

Kawitacja to zabieg mikromasażu skóry, który dogłębnie oczyszcza i usuwa zaskórniki. Jest to bardzo popularny zabieg, który można wykonać w gabinecie kosmetycznym, a w ostatnim czasie nawet w domu. Wszystko dzięki scrubberowi do skóry, który dostępny jest np. na: https://importmania.pl/pol_m_Urzadzenia-kosmetyczne-148.html. Twarz podczas zabiegu musi być delikatnie zmoczona. Krople wody pod wpływem ultradźwięków zmieniają się w pęcherzyki powietrza. Wibracje powodują rozpad cząsteczek i niszczenie warstwy zrogowaciałego naskórka. Mikromasaż trwa od 30 do 60 minut. Cena zabiegu waha się w granicach 40-100 złotych, dlatego osoby, które chcą wykonywać go regularnie decydują się na zakup urządzenia do domowego użytku. Kawitacja nie jest skomplikowana. najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie skóry, przed zastosowaniem ultradźwięków. Przed rozpoczęciem zabiegu należy dokładnie oczyścić i stonizować twarz. Następnie niezbędne jest nałożenie na skórę preparatu na bazie wody. Później należy użyć urządzenia do kawitacji i delikatnie przesuwać skin scrubber po twarzy. Po zabiegu najlepiej nałożyć na twarz maseczkę nawilżającą lub krem. Z racji tego, że zabieg pomaga leczyć trądzik i inne dolegliwości skóry, osobom z przebarwieniami i innymi skazami skórnymi zaleca się wykonywanie kawitacji raz w tygodniu przez 5-6 tygodni. Jeśli jednak chcemy jedynie oczyścić skórę i nie potrzebujemy leczyć niedoskonałości, mikromasaż powinniśmy wykonywać raz w miesiącu.

Co warto wiedzieć przed zabiegiem?

Kawitacja jest bezbolesna i można ją wykonywać w każdym wieku. Szczególnie jednak zaleca się ją osobom borykającym się z przebarwieniami skórnymi, trądzikiem różowatym lub pospolitym, wągrami, rozszerzonymi porami, suchą lub przetłuszczającą się skórą, bliznami, opuchliznami, zmarszczkami mimicznymi i zmęczona skórą. Efekty zabiegu są widoczne od razu po sesji. Regularne wykonywanie kawitacji przynosi rozjaśnienie skóry, pobudzenie produkcji kolagenu i krążenia krwi, wygładzenie blizn, spłycenie zmarszczek, dotlenienie skóry i spowolnienie rozwoju bakterii.

Kiedy lepiej zrezygnować z mikromasażu?

Mimo, że kawitacja jest zabiegiem bezpiecznym, są jednak przypadki, gdy wykonywanie zabiegu jest niewskazane. Chodzi głównie o kobiety w ciąży i będące w okresie laktacji, osoby chore na nowotwór, padaczkę, zakrzepowe zapalenie żył, borykające się z zakażeniem lub stanami zapalnymi skóry oraz posiadające w ciele metalowe implanty i stymulator serca. Wiąże się to oczywiście z tym, że zabieg bazuje na ultradźwiękach, które mogą negatywnie wpłynąć na organizm, w przypadku wspomnianych stanów.

Peeling kawitacyjny ma wiele ogólnych zalet, które wpływają pozytywnie na kondycje skóry. Ogromnym atutem jest to, że można go wykonywać w domowym zaciszu. Nic dziwnego, że scrubber do skóry jest coraz chętniej wybieranym urządzeniem.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki