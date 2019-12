Konopie na straży zdrowia

Świat medyczny już dawno zauważył, że konopie pomagają wyleczyć wiele chorób oraz złagodzić ich objawy. Choć od niedawna marihuana medyczna jest dostępna dla polskich lekarzy i pacjentów, wciąż wzbudza wiele kontrowersji ze względu na jeden psychoaktywny składnik (THC). Warto wiedzieć, że w konopiach znajduje się też dużo innych, bardzo cennych substancji, czyli tzw. fitokannabinoidów, np. coraz bardziej popularne CBD (kannabidiol).



Czym jest CBD?

To substancja zawarta w konopiach (zarówno indyjskich, jak i siewnych), która wykazuje ogromny potencjał medyczny. Jest niepsychoaktywna i bezpieczna – nawet dla małych dzieci, a także ogólnodostępna – nie wymaga recepty od lekarza (w przeciwieństwie do psychoaktywnego THC). Na pytanie, jakie choroby leczy, nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ lista jej właściwości prozdrowotnych jest bardzo długa. Najważniejsze z nich to: działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwbólowe, rozluźniające, przeciwwymiotne, antydepresyjne, antyoksydacyjne, antynowotworowe i pobudzające układ odpornościowy. CBD jest też w stanie przerwać lub zredukować napady padaczkowe, co sprawia, że coraz chętniej sięgają po nie rodzice dzieci chorych na padaczkę.

Dlaczego CBD działa?

CBD i inne fitokannabinoidy działają stymulująco na układ endokannabinoidowy. To taki układ w naszym organizmie, który łączy się z kannabinoidami – substancjami aktywnymi zawartymi głównie (choć nie tylko) w konopi. Twierdzi się, że jest on łącznikiem między układem nerwowym a odpornościowym, a jego rolą jest przede wszystkim dbanie o równowagę organizmu (tzw. homeostaza). Zasilać można go na różne sposoby – endokannabinoidami (produkowanymi przez organizm np. w trakcie biegania) lub fitokannabinoidami, czyli kannabinoidami pochodzenia roślinnego. Deficyty w układzie endokannabinoidowym powodują ogólny rozstrój organizmu, który u każdego człowieka przejawia się nieco inaczej – obniżeniem nastroju, rozmaitymi chorobami, a także spadkiem odporności i podatnością na infekcje. Regularne zasilanie układu sprawia, że organizm uruchamia procesy autoregeneracyjne, a sam układ reguluje pracę wszystkich innych układów w organizmie.

.Jak wybrać CBD?

Na rynku nie brakuje produktów z CBD, dlatego pierwszy wybór może nie być łatwy. Na co zwrócić uwagę? Po pierwsze: na wiarygodność producenta. Po drugie: na skład produktu. Przy wyborze warto upewnić się, czy produkt jest ekstraktem czy tylko olejem z dodatkiem CBD. Niestety niska cena wielu olejków CBD wynika z tego, że w ich składzie znajduje się olej jadalny (np. konopny) z dodatkiem CBD. Niestety CBD izolowane z rośliny jest znacznie mniej skuteczne niż pełny ekstrakt z konopi – wynika to z faktu, że w ekstrakcie znajduje się pełne spektrum kannabinoidów naturalnie występujących w roślinie. Im bliższy naturze skład, tym bardziej skuteczny będzie produkt.

Zweryfikowanie wiarygodności producenta jest dużo trudniejsze, bo co to właściwie oznacza? Wiarygodny producent to taki, który ma wiedzę o konopiach i chętnie się tą wiedzą dzieli, nie zachwala swojego produktu twierdząc, że inne nie działają, ale również taki, który bierze pełną odpowiedzialność za swój produkt – posiada odpowiednie certyfikaty potwierdzające skład i jakość produktu i prowadzi odpowiedzialną politykę sprzedaży, uwzględniającą zwroty. Ważne jest również to, aby nie twierdził, że CBD rozwiąże wszystkie problemy zdrowotne. CBD nie jest panaceum i warto o tym pamiętać.

– Każdy organizm jest inny, nie ma jednej recepty na zdrowie. Z całą pewnością wiemy, że ekstrakty z konopi są bardzo bezpieczne, ale zawsze przed podjęciem terapii warto skonsultować się z kimś doświadczonym, kto udzieli cennych wskazówek i pomoże przy doborze odpowiedniego produktu – rekomenduje Dorota Gudaniec, prywatnie mamq pierwszego w Polsce dziecka legalnie leczonego medyczną marihuaną z powodu lekoopornej padaczki, a zawodowo prezes Centrum Terapeutycznego Max Hemp, które powstało po to, aby wspierać pacjentów zainteresowanych medyczną marihuaną. To pierwsze tego typu centrum w Polsce i jedno z nielicznych w Europie.

– Ktoś, kto twierdzi, że konopie są panaceum na wszystkie choroby świata – nie wie, co mówi lub zwyczajnie kłamie – dodaje. Dorota Gudaniec mieszkańcom Oławy i okolic jest znana głównie z bycia prezes i założycielką Fundacji Krok Po Kroku.

Kategoria artykułu: Ciekawostki