Karpacz – czemu warto go odwiedzić i gdzie warto nocować?

Karpacz – oto miasto, które coraz częściej wybierane jest przez wielu polskich turystów. I chociaż swoją popularnością nie dorównuje m.in. Zakopanemu, to ma ono nad nim przewagę w naprawdę wielu aspektach. Czemu warto wybrać Karpacz, co ma on do zaoferowania i gdzie warto szukać noclegów? Na wszystkie te pytanie odpowiadamy poniżej!

Karpacz sprawdzi się idealnie wśród osób, które są amatorami górskich szlaków. W końcu na miejscu czeka na nich Śnieżka. To najwyższy lokalny szczyt a jego wysokość sięga 1602 m.n.p.m. I chociaż daleko jej do Rys, to naszym zdaniem to właśnie Karpacz w najbliższych latach będzie przyciągał do siebie coraz większe grono przyjezdnych.

Jego największym plusem jest fakt, że nie jest to miejsce tak skomercjalizowane, jak Zakopane oraz liczne z jego okolicznych miejscowości. Ceny tutaj nie są aż tak wysokie i tyczy się to nie tylko miejsc noclegowych, ale również restauracji czy nawet paliwa na stacjach benzynowych, które w samym Zakopanem są znacznie wyższe, niż w całej Polsce. Nie traficie tutaj również na tak duże tłumy, do tego nie będziecie posiadali wrażenia, że każdy chce Wam coś sprzedać – wie o czym mowa każdy, kto w ostatnich latach odwiedzał popularne Krupówki, zwłaszcza w okresie np. długich weekendów, gdy Zakopane odwiedzane jest naprawdę tłumnie.

Atrakcje dla fanów gór i obcowania z naturą

Największą z atrakcji zapewne będzie wspominana już Śnieżka. Na szczycie czekają na nas piękne widoki, zwłaszcza jeżeli decydujemy się na odwiedzenie nieczynnego już schroniska, które znajduje się po czeskiej stronie szczytu. Obecnie jest to znakomity punkt widokowy, jeżeli pogoda dopisze, będziemy mieli szansę na podziwianie pięknej panoramy całej okolicy.

Warto również odwiedzić Kocioł Małego Stawu, miejcie wybitnie urocze, co podkreślają nie tylko turyści, ale również lokalni mieszkańcy. Znajdzie się tutaj również wiele miejsce idealnie dopasowanych dla osób aktywnych – na fanów wspinaczki czekają w końcu Krucze Skały. W okolicy nie brakuje również niesamowitych wodospadów.

Nie można nie wspomnieć również o okolicznych miejscowościach. W tym przypadku Karpacz będzie dla nas znakomitą bazą wypadową, dzięki czemu jeszcze większa ilość atrakcji będzie w zasięgu naszych rąk. Wielu zainteresują Kowary – w wieku XX wydobywano tutaj uran, miał on służyć do budowy pierwszej radzieckiej bomby atomowej. Na chwilę obecną sztolnie, gdzie wydobycie miało miejsce, są dostępne dla turystów. Całość można zwiedzać z przewodnikiem, a trasa trwa około 60 minut – na pewno będzie to znakomita opcja dla rodziców z dziećmi, zwłaszcza że na najmłodszych podczas zwiedzania czeka naprawdę wiele opowieści oraz lokalnych legend.

Nocleg w Karpaczu? Wybierz Leśny Dwór!

Naszym zdaniem to pensjonat, który zdecydowanie warto polecić. To idealna opcja dla tych, którzy szukają wysokiej jakości i wygodny, przy jednocześnie naprawdę atrakcyjnych cenach. Kilkadziesiąt pokoi oferujące zróżnicowany standard, znakomita lokalizacja czy wiele dodatkowych atrakcji, takich jak sala kinowa czy infrasauna – to zalety, które zawsze podkreślają goście tego pensjonatu w Karpaczu. Dodatkowo, tuż obok czeka na gości restauracja Mamma Mia. To miejsce, które spełni oczekiwania każdego fana kuchni włoskiej.

Leśny Dwór to również idealna opcja, jeżeli poszukujemy noclegów z wyżywieniem w Karpaczu. Sam Pensjonat oferuje również wiele atrakcji dla dzieci – zaliczymy do nich m.in. bawialnię, taras (idealny dla całej rodziny) czy plac zabaw, który znajduje się w przepięknym ogrodzie. Nie zapomniano również o specjalnych udogodnieniach, takich jak dostęp do łóżeczek turystycznych dla małych dzieci czy toalet z przewijakami. Dzięki temu noclegi z dziećmi będą naprawdę komfortowe dla wszystkich rodziców.

Na koniec warto wspomnieć o karcie rabatowej, która dostępna jest dla wszystkich gości Pensjonatu Leśny Dwór. Dzięki niej możemy liczyć na wiele rabatów, gdy zechcemy skorzystać z wielu lokalnych atrakcji. Obniżka cen będzie w tym przypadku naprawdę znaczna, wynosi ona bowiem nawet 50%!

Więcej informacji o Leśnym Dworze można dowiedzieć się na ich stornie internetowej, na którą już teraz serdecznie zapraszamy – http://www.lesnydwor.karpacz.pl.

Atrakcje Karpacza – wybierz coś dla siebie!

Miasto ma w tym przypadku do zaoferowania naprawdę wiele, nawet jeżeli decymujemy się na naprawdę długi pobyt, możemy być pewni, że nie będziemy się nudzić.

Jedną z najciekawszych atrakcji Karpacza jest Świątynia Wang. To być może jedyna tego typu budowla w Polsce! Mamy tutaj do czynienia ze świątynią, która pochodzi z Norwegii, a do Polski została sprowadzona. Składa się ona cały czas z wielu oryginalnych elementów, wizualnie prezentuje się nad wymiar atrakcyjnie, a sami mieszkańcy Karpacza podkreślają, że każdy z turystów powinien ją zobaczyć. Świątynia ta pierwotnie znajdowała się w miejscowości Vang, została zbudowana w wieku XII, mamy więc do czynienia z prawdziwym norweskim zabytkiem ze średniowiecza! Takiej okazji po prostu nie wypada pominąć. Ceny biletów wstępu zaczynają się już od 2 zł.

Bardzo wiele atrakcji będzie idealne dla rodzin z dziećmi. Czekają na nich Muzeum Zabawek, Muzeum Sportu i Turystyki, Park Bajek czy nawet Park Wodny. Ciężko nie tylko opisać, ale nawet wymienić wszystkie dostępne akacje, dlatego zachęcamy do ich samodzielnego sprawdzenia pod adresem https://www.karpacz.pl/atrakcje. Dzięki temu łatwiej będzie nam zaplanować cały wyjazd.

Karpacz jest miejscem znakomitym dla turystów, sama oferta miasta oraz jego okolic rozszerza się z roku na rok -dzięki temu miasto odwiedzane jest też coraz chętniej. Piękne krajobrazy, liczne atrakcje, przyjaźni mieszkańcy czy atrakcyjne ceny – wszystko to sprawia, że nie tylko chce się tutaj przyjeżdżać, ale chce się tutaj również wracać, co jest najlepszą rekomendacją dla tych niezdecydowanych. Warto poznać tutejsze okolice, jednak szczerze ostrzegamy – łatwo się w nich po prostu zakochać!

(tekst sponsorowany)

