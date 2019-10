Z prędkością światła – nowa e-usługa już na Mój GOV!

Wydział Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji informuje:

Miliard złotych – to budżet programu „Mój prąd”. Do tej pory wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było składać jedynie w formie papierowej. Od dzisiaj załatwisz tę sprawę online – na portalu GOV.pl.

– Nowa e-usługa to dowód na to, że nie tylko stale pracujemy nad dostarczaniem Polakom nowych i wygodnych możliwości załatwiania spraw urzędowych, ale i sprawnie reagujemy na bieżące potrzeby – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Z energią

„Mój Prąd” to prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych. To aż miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni słonecznej).

– Po raz pierwszy zastosowaliśmy tak duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych. Dzięki oferowanemu dofinansowaniu coraz więcej osób będzie mogło produkować i wykorzystywać odnawialną energię na własne potrzeby – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. – Pierwszy nabór wniosków trwa od 30 sierpnia 2019 r. Zakończy się 20 grudnia 2019 r. Kolejny nabór jest zaplanowany na początku 2020 roku – dodał.

Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Przy dostępnym budżecie i założonym poziomie wsparcia może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tysięcy instalacji, które pozwolą wygenerować nawet 1 TWh zielonej energii.

Do dzisiaj wniosek o dofinansowanie można było złożyć na dwa sposoby – oba „tradycyjne”. Pierwszy – to wizyta w siedzibie NFOŚiGW i osobiste złożenie tam papierowej wersji wniosku. Drugi – przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres Funduszu.

Od dzisiaj nie musisz iść na pocztę lub jechać do siedziby NFOŚiGW. Załatw to przez internet.

– Aby online złożyć wniosek o dofinansowanie potrzebujemy jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Załatwienie tej sprawy zajmuje tylko kilka minut – dodał szef MC.

Bez napięcia

Od czego zacząć? Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi:

* kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,

* dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,

* zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

* oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Pamiętaj też o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go na stronie www.pz.gov.pl.

– Z profilu zaufanego korzysta już ponad 4,4 miliona Polaków. Jego wciąż rosnąca popularność jest najlepszym dowodem na to, że warto go mieć – powiedział minister Marek Zagórski.

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej? Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam zaloguj się do panelu Mój GOV i wybierz e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”

Oto kolejne wskazówki:

1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.

2. Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).

3. Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.

4. Dołącz wymagane załączniki.

5. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).

6. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

7. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

Gotowe!

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

Prosto i szybko

Jeśli urzędnik stwierdzi braki lub błędy w Twoim wniosku, dostaniesz wiadomość na e-mail wskazany we wniosku. Usługa jest bezpłatna.

– Stosujemy maksymalnie uproszczoną procedurę oceny wniosków i wypłaty środków. Wysokie tempo weryfikacji wniosków i realizacji wypłat jest bezprecedensowe w historii funkcjonowania NFOŚiGW – minister środowiska Henryk Kowalczyk. – Dzięki temu w ciągu niespełna dwóch miesięcy funkcjonowania programu zweryfikowaliśmy już 3812 wniosków, a wstępnie do dofinansowania zakwalifikowaliśmy 3076 wniosków na ponad 15 milionów złotych – dodał prezes Piotr Woźny.

Fundusz wypłacił już 2320 dotacji na łączną kwotę ponad 11 mln zł. Łączna moc wspartych instalacji to 13 076,70 kW, pozyskana zielona energia to 13 076,70 MWh/rok, co pozwala na redukcję CO2 w wysokości 10 461,3 ton/rok.

(ck)

Kategoria artykułu: Ciekawostki