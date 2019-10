Rudnicki: Wilki mogą nam pomóc

W internecie krąży informacja, że w okolicznych lasach grasują wilki. Jest się czego bać?



– Nie ma! – uspokaja Adam Rudnicki, łowczy z koła łowieckiego „Bażant”, który jest pośrednim sprawcą całego zamieszania. To on spotkał wilka, nagrał, a potem film trafił do sieci. Temat podchwycili dziennikarze i powiat zaczął huczeć. – To jest błędnie wywołana panika – przekonuje Rudnicki. – Nie o to chodzi, że wilk kogoś zaatakuje. Wilk tego nie zrobi, bo boi się człowieka i stara się nie wchodzić człowiekowi w drogę. Gdy tylko poczuje zapach – ucieka. Jak ktoś twierdzi, że trzeba się bać, to nie ma racji. Jest mnóstwo wilków w Polsce i jakoś nie słyszymy o tym, by atakowały ludzi. Nawet niedaleko nas, w okolicach Brzegu czy Wołowa są rejestrowane watahy. Tam też są grzybiarze, myśliwi i spacerowicze. Krzywda im się nie dzieje.

