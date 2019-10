Pogoda na Wszystkich Świętych. Jaka będzie u nas?

Wiadomo, to specjalne święto, związane z odwiedzaniem cmentarzy, więc dobrze wcześniej wiedzieć, jakiej spodziewać się pogody. Specjalnie dla was sprawdziliśmy prognozy dostępne w sieci. Nie jest za dobrze, ale…

Wszystkie długoterminowe prognozy przewidują, że tak dobra pogoda jak teraz potrwa tylko do końca października, ale potem czeka nas zmiana. Przede wszystkim – i tu wszyscy są zgodni – dzienna temperatura spadnie o ok.10 stopni. W nocy może być znacznie zimniej, bo zaledwie parę stopni. Niektórzy prognozują, że będzie blisko zera, a są i tacy, którzy przewidują w nocy na początku listopada przymrozki, a nawet lekki mróz. Spore zróżnicowanie prognoz dotyczy deszczu. Większość synoptyków twierdzi jednak, że nie powinno padać. Na pewno zaś nie możemy liczyć na takie ciepłe dni, jak w tym tygodniu.

A szczegóły?

Według pogoda.interia.pl 1 listopada w powiecie oławskim będzie zachmurzenie małe, a temperatura w dzień sięgnie maksymalnie 11 stopni. W nocy dość zimno, bo temperatura zbliży się do zera, co może być uciążliwe późnym wieczorem na cmentarzu, zwłaszcza, że trochę powieje. Na szczęście nie powinno padać.

Zupełnie inaczej prognozują na twojapogoda.pl, gdzie temperaturę przewiduje się na 12 stopni, ale za to ma padać deszcz i wiać dość mocny wiatr, porywisty. Za to meteorolodzy z tego portalu przewidują, że noc wcale nie będzie taka zimna, słupek spadnie tylko do 6 stopni. Za to przewidują, że raczej tego dnia słońca nie zobaczymy.

Prognoza według pogoda.onet.pl zbliżona jest do tej z Interii, czyli nie pada, wyjrzy słońce, a temperatura w dzień sięgnie 9 stopni, w nocy 2.

Co na to meteoprog.pl? Tutaj też nie pada, temperatura w dzień maksymalnie nawet 14 stopni, ale odczuwalne 11, w nocy 5.

A co na to meteorolodzy z gismeteo.pl? Tutaj zimno. Chyba nas nie lubią, bo prognoza mówi, że w dzień temperatura spadnie nawet do 4 stopni, a w nocy będzie… mróz do minus 3, do tego silny wiatr. Na szczęście nie przewiduje się opadów.

Pogoda.wp.pl jest dla nas chyba najbardziej łaskawa, bo nie przewiduje opadów, zachmurzenie ma być umiarkowane, a maksymalna temperatura może dojść nawet do 16 stopni, a minimalna 8.

Pogodynka.pl przewiduje, że w dzień 1 listopada temperatura wyniesie maksymalnie 13 stopni, a w nocy 6, będzie raczej pochmurno, bez deszczu, wiatr słaby.

A co na to specjaliści z Accuweather.com? Na Wszystkich Świętych prognozują w Oławie 11 stopni w dzień i tylko 1 nocą, na niebie możliwe przejaśnienia i bez deszczu.

*

Na szczęście to wszystko prognozy długoterminowe, które jeszcze mogą się zmienić – do Wszystkich Świętych jeszcze niemal dwa tygodnie. Jak będzie, to sami najlepiej zobaczymy.

Kategoria artykułu: Ciekawostki