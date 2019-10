Siłacze się pomylili?

To nie plenerowa siłownia, tylko zwykła ławeczka do siedzenia! A raczej była. Najwyraźniej bowiem jakiś osiłek pomylił się i zamiast głowy użył wyłącznie siły swoich mięśni. Na dodatek w złym celu. Teraz ta ławeczka w Jelczu-Laskowicach niedaleko skateparku, owszem, nadal jakoś stoi, ale już my na niej posiedzimy. Posiedzieć za to powinien sprawca tego wandalizmu. Jeśli nie w areszcie, to przynajmniej podczas obszernych wyjaśnień przed policjantem, zanim otrzyma karę za niszczenie mienia.

(ck)

Kategoria artykułu: Ciekawostki