Rośnie liczba bankrutujących firm

Na szczęście my na Dolnym Śląsku trzymamy się mocno

W ciągu ostatnich 6 lat w całym kraju na skraju bankructwa znalazło się niemal 6 tys. przedsiębiorstw. Większość z nich musiało ogłosić upadłość, a co czwarte, by utrzymać się na rynku, rozpoczęło proces restrukturyzacji. Portal ALEO.com sprawdził, czy przedsiębiorcy podejmują odpowiednie kroki, by zmniejszyć ryzyko. Autorzy przyjrzeli się poszczególnym branżom oraz regionom Polski. Zresztą, zobaczcie sami:

Kategoria artykułu: Ciekawostki