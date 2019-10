Moda na wnętrza w stylu loft – dlaczego ludzie wybierają aranżację industrialną?

Nie jest wielką tajemnicą, szczególnie w środowisku ludzi interesujących się wystrojem wnętrz, że styl loft dalej nadal zdobywa popularność. Dowodem może być na to m.in. fakt, że dopracowane loftowe nieruchomości osiągają na rynku naprawdę wysoką wartość, zazwyczaj dużo większą niż standardowo urządzone mieszkania. Dlaczego ludzie wybierają właśnie aranżację industrialną? W tym artykule spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć.

Jedną z podstawowych zalet, która przyciąga nowych entuzjastów stylu loftowego, jest nastawienie na jak największą przestrzeń. Jest to atrakcyjna cecha, ponieważ duże pomieszczenie zwiększa poczucie wolności i otwiera umysł. W tym stylu można ją osiągnąć na parę sposobów, zaczynając od radykalnego burzenia ścian, a kończąc na ograniczaniu wszelkich ozdób. Nawet ten najmniejszy dom czy mieszkanie przy odrobinie inwencji może optycznie zyskać na metrażu.Wystarczy stosować się do pewnych wyznaczników obecnych w stylu loftowym.

Minimalizm zdecydowanie wskazany

Pomieszczenia urządzone w tym właśnie stylu posiadają zazwyczaj duże otwory okienne, szerokie drzwi, a także wysokie ściany i sufity. Sprzyja to osiągnięciu obecnym w nim ludziom pewnego rodzaju harmonii, jak i pomaga w pracy kreatywnej, pobudzając wyobraźnie. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na obszerne open space’y właśnie wykonane w stylu loft. Ludzie na większych przestrzeniach zyskują bardziej otwarte podejście do pracy, jak i tworzonych idei. W taki sposób firmy starają się dbać pośrednio o produktywność swoich pracowników. Oczywiście przenosi się to też na standardowe mieszkania. Dlatego, jeśli na co dzień często korzystasz z dużej kreatywności, to postaw na loftowe mieszkanie z miejscem do rozwijania swoich ambitnych koncepcji.

Dla wielu osób podstawą jest też minimalizm, który łączy się z prostotą względem wystroju. W stylu loftowym jest on wskazany, a wręcz niezbędny. Podstawą i naszym celem w tym stylu jest uzyskanie pozornego chłodu pomieszczeń, które po chwili zastanowienia przyciąga uwagę swoją funkcjonalnością i spokojem. Idealny do podkreślenia takiego poczucia jest beton dekoracyjny, który sprawdzi się niemal w każdym domowym pomieszczeniu. Szczególnie dopasuje się on do salonu, gdzie z powodzeniem można na nim powiesić telewizor, a patrzenie na taką ścianę na pewno nie będzie nas rozpraszać. Nadmiar dodatków dla niektórych również może być przytłaczający. Dla przeciwników dużej ilości bibelotów czy innych ozdób, styl loftowy będzie idealną odmianą.

Stylizowane meble drogą do celu

Za industrialnym wystrojem idzie również stylizacja pomieszczeń na bardziej przemysłowe i starodawne. Niektórzy są fanami tego typu looku i wszelkich do niego odwołań, dlatego z otwartymi ramionami witają industrialne zmiany w swoich mieszkaniach. Oczywiście natężenie fabrycznych dodatków i materiałów zależy od preferencji planującego cały wystrój. Nie każdy loft musi być całkowicie powiązany z fabrycznymi nawiązaniami. Można po prostu postawić na metalowe czy wykonane ze stylizowanego wykończenia, bawiąc się podczas tworzenia przede wszystkim przestrzenią czy bardziej neutralnymi meblami i dodatkami. Większość entuzjastów wystroju wnętrz, decydujących się na styl loftowy, zaopatruje się w wykonane w przemysłowym klimacie meble. Odnosi się to również do restauracji czy kawiarni. Jeśli jesteś właścicielem takiego miejsca i poszukujesz oryginalnych propozycji z zakresu mebli loftowych, to warto zatroszczyć się o realizację wykonaną przez profesjonalistów. Takim przykładem są specjaliści z firmy Loft Decora ze Swarzędza, oferujący całe projekty m.in. dla kawiarni względem mebli industrialnych i nie tylko. Więcej informacji: https://loftdecora.pl/realizacja/meble-do-kawiarni-producent/

Pewnym jest natomiast, że osoby decydujące się na styl loftowy chcą podkreślić lub wytworzyć nowy charakter danego pomieszczenia i umieścić w nich część swojego. Nie czują się najlepiej w standardowych mieszkaniach „made by Ikea” czy innych, bardziej tradycyjnych, ale nie trafiających do ich gustów stylistyk. Cenią minimalizm, surowość, fabryczne wykończenia i historyczny klimat miejsca. Chętnie zdecydują się również na wzmacniający unikalność mieszkania kontrast pomiędzy dominującą szarością, a czerwoną cegłą na danej ścianie. Do tego loft pozwala im na jeszcze lepszy odpoczynek, tworząc z sypialni czy salonu bezpieczną i prostą w odbiorze przystań. Jeśli tego typu rozwiązania pasują do Twojej wrażliwości, to zdecyduj się na industrialny wystrój. Z pewnością pozwoli on jeszcze bardziej cieszyć się własnymi czterema ścianami czy lokalem, który prowadzisz.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki