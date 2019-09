Czy Twoje dziecko powinno nosić okulary korekcyjne?

Korekcyjne okulary dla dzieci to bardzo ważny zakup i musi być przemyślany. Jeżeli jako rodzic stoisz przed tym ważnym wyborem, jakim jest wybór okularów dla Twojego dziecka, na pewno znajdziesz w tym tekście wszystkie potrzebne informacje.

Czy Twoje dziecko powinno już nosić korekcyjne okulary?

Jak dowiedzieć się można z bloga salonu optycznego Optique, krótkowzroczność to wada, która charakteryzuje się prawidłowym widzeniem z bliska oraz zaburzonym, znacznie osłabionym postrzeganiem dali. Przyczyn powodujących krótkowzroczności u dzieci jest wiele, najczęściej jest to zbyt długie i, z nieodpowiedniej odległości, wpatrywanie się w ekran telewizora, tabletu czy smartfona. Warto zaznaczyć, że Amerykańska Akademia Pediatrów (American Academy of Pediatrics) stanowczo sprzeciwia się używaniu urządzeń elektronicznych przez dzieci w wieku poniżej dwóch lat. Twierdzą, że ma to zły wpływ na ogólny rozwój dziecka oraz jego wzrok. Kolejną przyczyną krótkowzroczności jest czytanie książek, odrabianie lekcji przy zbyt słabym świetle. Aby zapobiegać powstawaniu lub rozwojowi wad wzroku, należy pamiętać o odpowiednim naświetleniu – lampce na biurku lub stoliku nocnym, która zapewni dobre, jasne światło. Niedobór witamin A, D i E oraz wady wśród bliskich osób również mogą być przyczyną problemów ze wzrokiem u dzieci. Borykają się one także z takimi wadami jak nadwzroczność i astygmatyzm oraz popularnym schorzeniem, jakim jest zez. Oczy dziecka mają dużą zdolność akomodacji pomimo wady wzroku, a zatem potrafią dopasować układ wzrokowy do oglądanego przedmiotu. Z tego powodu rodzice myślą, że ich dziecko ma zdrowe oczy, a rozpoznanie jakiejkolwiek wady staje się naprawdę trudne. Dlatego tak ważna jest obserwacja zachowań dziecka, czy marszczy brwi kiedy coś ogląda lub czyta, jak wygląda jego pozycja podczas odrabiania lekcji, ale jedynym i najskuteczniejszym sposobem na prawidłowe rozpoznanie wady lub jej wykluczenie jest wizyta u specjalisty. Kiedy Twoje dziecko było na badaniu wzroku?

Jak rozpoznać wadę wzroku u dziecka?

Wadę wzroku u dziecka trudno wykryć bez badań u okulisty. Bez odpowiedniej diagnozy nie można stwierdzić czy aparat wzroku funkcjonuje prawidłowo. Oczy dziecka wykorzystują dużą zdolność akomodacyjną, by móc ostro widzieć otoczenie. Takie dopasowywanie się, czyli nadmierne nadwyrężanie wzroku, gdy oczy są dotknięte nawet niewielką wadą, może skończyć się bólem głowy, złym samopoczuciem, rozdrażnieniem, mdłościami spowodowanymi bólem głowy, apatią, niechęcią do nauki i złymi wynikami w szkole, brakiem zainteresowania sportem, ponieważ wada obniża umiejętność np. piłką do kosza, bramki czy jej odbicia.

