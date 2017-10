12 września 2017 roku, w wieku 45 lat odszedł Bartosz Potoczny. Rodzina wspomina ukochanego Syna, Brata, Męża i Tatę

Bartosz Potoczny

Był niezwykle wrażliwym, szlachetnym i utalentowanym człowiekiem. Był absolwentem Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. informatyki, umysłem ścisłym, chętnie piszącym wiersze, w swoim zawodzie niezwykle kreatywnym.

Reklama

Od 1996 roku był autorem projektu i opiekunem pierwszej wersji strony serwisu internetowego chip.pl,

gdy dostęp do internetu był rzadkością. Przez kilka lat pisał artykuły do czasopisma „Chip” w Dziale Publikacji Elektronicznych. W 2000 roku przeszedł do portalu Poland.com, był szefem Poland Group, wchodząc na rynek portali internetowych. W wywiadzie na portalu Mediarun.com z 2002 roku ten czas uznał za najbardziej twórczy. Domena przeszła do spółki Poland Gateway, gdzie został prezesem, gdy budowano portal anglojęzyczny. Współpracował z Gery Designe, usługodawcą internetowym i Sisco, pilotował procedury migracji firm. Opracował model współpracy niezależnych firm: Sicco, Poland Group i Gery Designe. Zajmował się obsługą portalu od strony marketingu, sprzedaży, konsultacji, tworzył podstawy usług internetowych naczasie.pl, kreował platformę usług internetowych, rejestracji domen, budowę aplikacji i reklamy.

Po wyjeździe do Irlandii w 2006 roku pracował do końca w funduszach inwestycyjnych w Pioneer Investment Management Ltd., na stanowisku projektanta systemów inwestycyjnych. Oprócz tego założył w 2014 roku działające do dziś dwie prywatne firmy w zakresie termoizolacji: wykonawczą „Warm House Insulation System” i hurtownie „Neotherm”, w Dublinie i Limerick.

Jego niespożytą inwencję i talenty powstrzymała ciężka choroba. Do końca był aktywny i dzielnie walczył ze słabością.

Dziękujemy Ci, Bartku,

za Twoją wspaniałą osobowość,

miłość i radość życia, którymi nas obdarowałeś.

Dziękujemy też wszystkim osobom towarzyszącym Bartkowi

w jego ostatniej drodze 15 września 2017 roku, dzielącym nasz nieutulony żal

Mama, Tato, Brat, Żona, Dzieci i Rodzina