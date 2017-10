„Kinia” na europejskim piedestale

Kinga Kaczmarczyk i jej klubowy trener Waldemar Ostapski prezentują medale zdobyte przez oławską sztangistę na mistrzostwach Europy w Durres

Sukces oławianki. Kinga Kaczmarczyk – sztangistka MAKS Tytana Oława, zdobyła w Albanii brązowy medal mistrzostw Europy juniorek do lat 20, ustanawiając przy tym trzy rekordy Polski w kategorii wagowej do 90 kg

Juniorski i młodzieżowy czempionat Starego Kontynentu rozgrywano od 15 do 21 października wdrugim co do wielkości mieście Albanii, pięknie położonym nad Adriatykiem dwustutysięcznym portowym Durres. Na pomoście hali widowiskowo-sportowej „Ramazan Njala Sports Palace” prezentowało się 345 zawodniczek i zawodników z 34 krajów, w tym 22 z Polski, a wśród nich dwudziestoletnia Kinga Kaczmarczyk z MAKS Tytana Oława.

Oławianka startowała 20 października, w kategorii do 90 kg, jedną z najliczniej obsadzonych. W tej grupie walczyło bowiem o medale aż 13 sztangistek, w tym oprócz Kingi – również druga reprezentantka Polski – Diana Flak z Unii Hrubieszów.