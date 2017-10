Dobry początek sezonu

Reprezentantom i medalistom z UKP "Manta" po zawodach w Brzegu Dolnym, inaugurujących jesienny sezon, dopisywały humory

Pływanie. Zawodnicy UKP „Manta” Jelcz-Laskowice startowali 30 września w ogólnopolskich zawodach, rozgrywanych w Brzegu Dolnym, z udziałem 252 zawodników z 24 klubów

Walczyć w sprincie o puchar burmistrza podwrocławskiego miasteczka pojechało 11 pływaków jelczańskiego klubu, głównie z rocznika 2005: Monika Kłak, Nikola Kurowska, Aleksandra Laszczak, Hanna Misiewicz, Olivia Sławińska, Maria Wilgosz, Chrystian Karmelita, Jakub Kobuszyński, Tymon Tracz, Igor Wierzbicki i Szczepan Wilgosz.

Dla niektórych był to pierwszy strat w oficjalnych zawodach sportowych, a dla innych bardziej doświadczonych pływaków „Manty” – sprawdzian formy po wypoczynku wakacyjnym. Młodzi jelczanie zdobyli w Brzegu Dolnym łącznie 15 medali: Marysia Wilgosz – 3 złote; Ola Laszczak – 2 złote i srebrny; Kuba Kobuszyński – złoty, srebrny i brązowy; Igor Wierzbicki – złoty i brązowy, Szczepan Wilgosz – 2 srebrne i brązowy oraz Nikola Kurowska – 1 srebrny.

Po intensywnych treningach na obozie letnim w Wałczu oraz we wrześniu na basenie w J-L, pod okiem trenera Romana Żerka, wszyscy poprawili swoje rekordy życiowe, co świadczy o dobrym rozpoczęciu sezonu jesiennego. W trakcie wrześniowego naboru do jelczańskiego klubu dołączyło sporo nowych pływaków, którzy chcą poświęcić się karierze sportowej. Życzymy im powodzenia i wytrwałości!

