„Wejer” najlepszym czwartoligowcem

Dominik Wejerowski – pomocnik Foto-Higieny Gać, wygrał redakcyjny konkurs, pod hasłem „Najlepszy piłkarz czwartoligowy powiatu oławskiego w sezonie 2016/17”. Po zaciętej walce popularny „Wejer” wyprzedził na finiszu rozgrywek klubowego kolegę, bramkarza Marcina Gąsiorowskiego



To drugie zwycięstwo Dominika Wejerowskiego w gazetowej rywalizacji, którą prowadzimy od 2004 roku. Jedenaście dotychczasowych konkursów dotyczyło piłkarzy MKS Oława. Po likwidacji tego klubu w czerwcu 2015, kontynuowaliśmy ranking w sezonie 2015/16, klasyfikując teraz zawodników Foto-Higieny Gać – wówczas jedynego zespołu z naszego powiatu, który występował w klasie ponadregionalnej. Po reorganizacji rozgrywek, w ubiegłym sezonie nie mieliśmy już zespołów w III lidze, natomiast w czwartej występowały Foto-Higiena Gać i Sokół Marcinkowice. Postanowiliśmy więc wyłaniać najlepszego piłkarza z IV ligi, grającego w jednej z tych dwóch drużyn. Okazało się, że wybieraliśmy z rekordowo dużej liczby zawodników – aż 61. Wynikało to z dużej fluktuacji kadry po rundzie jesiennej w obu klubach, a zwłaszcza w Sokole Marcinkowice, oraz z zaangażowania na finiszu rozgrywek do występów w pierwszej drużynie Foto-Higieny w meczach „o pietruchę” kilku piłkarzy z zespołu rezerwowego – z Korony Osiek.

Dziennikarze naszej gazety, relacjonując czwartoligowe mecze zespołów z Gaci i z Marcinkowic, oceniali jej piłkarzy w skali od 1 do 6. W końcowej klasyfikacji lepiej wypadli piłkarze Foto-Higieny, którzy zdobyli mistrzostwo grupy wschodniej IV ligi i grali równiej w całym sezonie. Najlepszy zawodnik Sokoła – kapitan Patryk Kołodziński, zajął siódme miejsce.

Klasyfikacja najlepszych piłkarzy czwartoligowych powiatu oławskiego, po sezonie 2016/17 (pierwsza piątka)

1. Dominik Wejerowski (FH) – 128 (66)

2. Marcin Gąsiorowski (FH) – 123 (68)

3. Michał Wróbel (FH) – 116 (62)

4. Grzegorz Dorobek (FH) – 107 (62)

5. Łukasz Kucyniak (FH) – 103 (51)

Legenda:

* Aby otrzymać co najmniej 1 punkt, zawodnik musiał grać w jednym meczu przynajmniej 10 minut regulaminowego czasu. Za otrzymanie żółtej kartki odejmowaliśmy jeden punkt, a za czerwoną – dwa lub trzy, w zależności od skali przewinienia.

* (FH) – piłkarz Foto-Higieny Gać.

* (SM) – piłkarz Sokoła Marcinkowice.

* W nawiasach punkty uzyskane przez zawodnika w rundzie jesiennej.

Krzysztof A. Trybulski kat@gazeta.olawa.pl