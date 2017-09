Jubileuszowe kogucie bieganie i utrudnienia dla kierowców

Rywalizuj albo kibicuj! W najbliższą niedzielę 3 września miłośnicy rekreacyjnego biegania na długich dystansach opanują centrum Oławy oraz dwie pobliskie miejscowości – Ścinawę Polską i Ścinawę

Głównym organizatorem jubileuszowego X „Biegu Koguta” jest Oławskie Centrum Kultury Fizycznej, a partnerami, od wielu lat towarzyszącymi największej w naszym powiecie masowej imprezie lekkoatletycznej – są m.in.: jelczański Klub Biegacza „Harcownik”, Urząd Miejski w Oławie, spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” oraz fabryka artykułów higienicznych w Oławie, która od niedawna występuje pod nazwą „Essity” (poprzednio SCA „Hygiene Products”). W tegorocznej edycji do grona partnerów biegu dołączyli także: Centrum Sztuki w Oławie oraz wrocławskie oddziały Zrzeszenia Prawników Polskich i Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, a także Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Izba Komornicza we Wrocławiu. Udział instytucji i korporacji prawniczych wynika ze zorganizowania po raz pierwszy w ramach „Biegu Koguta” odrębnej klasyfikacji dla pracowników sądownictwa, radców prawnych i komorników. Nowością tegorocznej edycji jest także rywalizacja pływaków i jednocześnie biegaczy, w I Oławskim „Essity Termathlonie” (szczegóły na plakacie, zamieszczonym na str. 34)

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach oławskiego biegu, biuro zawodów będzie umiejscowione w dużej hali OCKF, na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej. Stadion i hala OCKF stanowią całą logistyczną bazę biegu. Tam też będą przyjmowane zapisy oraz wydawane numery startowe – w sobotę 2 września w godzinach od 16.00 do 20.00, a w dniu imprezy, czyli w niedzielę 3 września – od godz. 7.00 do 10.00.

Po zakończeniu biegu, zawodnicy będą mogli tam skorzystać z szatni i łazienek. Na stadionie odbędzie się też uroczyste zakończenia imprezy, poprzedzone dekoracją zwycięzców (początek ok. 13.30).

Sprawdzona już trzykrotnie 10-kilometrowa trasa, z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, biegnie z oławskiego Rynku (start o godz. 11.00), przez ulice 1 Maja i Zwierzyniecką, Ścinawę Polską i Ścinawę oraz ulice Ofiar Katynia i 3 Maja, z powrotem do Rynku. W połowie dystansu umiejscowiona będzie mata pomiarowa, która posłuży do ustalania międzyczasów, a także do eliminowanie zwolenników „selfowego” biegania na skróty. W numerze startowym każdego uczestnika będzie zamontowany elektroniczny czip, ułatwiający mierzenie czasu i ustalenie kolejności na mecie.

Tuż przed biegiem członkowie oławskiej filii KB „Harcownik” wypuszczą do nieba 100 balonów, z pozdrowieniami dla niedawno zmarłej Asi Tybulczuk, czynnie uczestniczącej w wielu poprzednich edycjach „Biegu Koguta”. Czołowe numery startowe przeznaczono w tym roku dla „Drużyny Asi”, którą poprowadzą na trasie Jej narzeczony Maciej Bych oraz córki – Kaja i Livia. Organizatorzy szacują, że w niedzielne przedpołudnie 3 września w dziesiątej już edycji oławskiej koguciej imprezy sportowej pobiegnie około 1200 zawodników. Biegaczy wspomoże oławska spółka komunalna ZWiK, która zorganizuje na trasie stanowiska z wodą do picia i dla ochłody.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, mają zapewniony pamiątkowy medal, okolicznościowy ręcznik, napój izotoniczny oraz posiłek. Wezmą też udział w losowaniu nagród rzeczowych, w tym pralki ufundowanej przez firmę „Electrolux” oraz zegarków dla biegaczy marki „Polar” i bonów zakupowych o wartości 300 zł każdy, do zrealizowania w sklepach sieci „Decathlon”. Te ostatnie nagrody oraz pakiety startowe dla zawodników, ufundowała firma „Essity” – generalny sponsor X „Biegu Koguta”. Jej dziełem i zasługą jest także fotobudka, która będzie ustawiona w Rynku, a korzystać z niej będą mogli bezpłatnie zarówno zawodnicy jak i kibice.

W związku z „Biegiem Koguta” trochę kłopotów będą mieli w Oławie i w najbliższej okolicy w niedzielę 3 września kierowcy – przydatne dla nich informacje:

Uwaga kierowcy! Organizatorzy X „Biegu Koguta” informują, że w niedzielę 3 września, w godzinach od 10.00 do 14.00, należy się liczyć z dużymi ograniczeniami ruchu kołowego w centrum miasta i nie tylko

Zawody odbędą się na dziesięciokilometrowej trasie, na której rozgrywano VII, VIII i IX „Bieg Koguta”, a także „Dolnośląski bieg po zdrowie dla chorych na raka”. Wiedzie ona od Rynku, ulicami Brzeską, 1 Maja, Żołnierza Polskiego, Zwierzyniecką, przez Ścinawę Polską i Ścinawę, z powrotem na Rynek – ulicami Ofiar Katynia, 3 Maja, Żołnierza Polskiego, 1 Maja, fragmentem Brzeskiej i Kościuszki.

Organizatorzy wyznaczyli limit czasowy – zarówno dla biegaczy jak i kijkarzy (nordic walking) – na 2 godziny. Trasa będzie więc stopniowo odblokowywana, po przebiegnięciu lub przejściu ostatniego zawodnika.

W czasie zawodów, w godzinach od 10.30 do 13.30, należy się liczyć z ograniczeniami w ruchu kołowym. Lepiej więc nie wybierać się wówczas samochodem do centrum Oławy, ani w okolice Zwierzyńca Dużego, Ścinawy Polskiej i Ścinawy.

Ponieważ podsumowanie zawodów odbywać się będzie na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej, tam także – zwłaszcza w godzinach od 12.00 do 15.00 – mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu kołowym.

