Ależ on jeździ! Wychowanek „Moto-Jelcza” zbiera medal za medalem

Wielki sukces. Maciej Bodnar wicemistrzem Europy w jeździe indywidualnej na czas elity mężczyzn. Złoto zdobył Victor Campenaerts

Bodnar to urodzony w Oławie polski kolarz szosowy, zawodnik należącej do dywizji UCI WorldTeams drużyny Bora-Hansgrohe. Mistrz i reprezentant Polski, który specjalizuje w się jeździe indywidualnej na czas. Olimpijczyk z Londynu (2012) i Rio de Janeiro (2016). Jest wychowankiem KKS Moto-Jelcz Oława.

W mistrzostwach Europy seniorzy mieli do przejechania 46 kilometrów. Maciej Bodnar startował jako trzeci od końca. Po nim na trasę ruszyli Anthony Roux oraz Victor Campenaerts. Na pierwszym punkcie pomiaru czasu prowadził Jos van Emden. Maciej był piąty.

Na drugim międzyczasie Bodnar był już drugi. Wtedy prowadził Mullen. Na trzecim pomiarze prowadzenie objął późniejszy mistrz Campenaerts. Mullen i Bodnar pozostali w czołowej trójce, ale zamienili się miejscami. Na ostatnim pomiarze Polak miał trzy sekundy straty do lidera i tyle samo przewagi nad Irlandczykiem. Trzy sekundy straty do lidera nie zmieniły się już do końca i urodzony w Oławie kolarz został wicemistrzem Europy!

– Miło mi było kolejny raz wystartować w barwach biało-czerwonych, tym razem podczas Mistrzostw Europy w jeździe indywidualnej na czas – napisał na Facebooku po zawodach. – Drugie miejsce i sekundy straty na 46 kilometrach na czasówce to niedużo, a właśnie tyle zabrakło do złotego medalu. (..) Z pewnością te sekundy można było gdzieś znaleźć, ale ja wiem, że dałem z siebie wszystko i jeszcze tydzień po Tour de France na treningach czułem się świetne. Jednak po 10 dniach bez większej przerwy organizm zaczyna czuć zmęczenie i na ostatnich kilometrach tej świeżości troszkę zabrakło. Pewnie dlatego nieliczni kolarze z TDF stawili się na czasówce. Mnie te sekundy jednak nie bolą, kiedy popatrzę na czasówkę z TDF.

Wychowanek Moto-Jelcza nie bez powodu wspomina o Tour de France. 22 lipca wygrał 20. etap Tour de France, indywidualną jazdę na czas w Marsylii na dystansie 22,5 km.

Dla Polaka był to bezwzględnie największy sukces w karierze. Na swoim koncie ma również etapowy triumf w Tour de Pologne, czwarte miejsce w mistrzostwach świata w jeździe na czas, szóste miejsce w czasówce na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro i cztery tytuły mistrza Polski. Teraz dorzucił do tego wicemistrzostwo Europy, dzięki czemu znacznie wzbogacił swoją karierę.

To nie wszystko. Bodnar ewidentnie jest „w gazie”, co potwierdził 8 sierpnia podczas BinckBank Tour – kolarskiego wyścigu wieloetapowego rozgrywanego w krajach Beneluksu. W drugim dniu tego holenderskiego wyścigu etapowego na kolarzy czekała czasówka na ulicach Voorburga. Do przejechania mieli dziewięć kilometrów po płaskiej, ale krętej i technicznej trasie. Maciej Bodnar zajął drugie miejsce!

