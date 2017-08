Filip Kopij z czarnym pasem! Spełnił swoje marzenie

Trener i zawodnik oławskiego klubu Rio Grappling ma powód do dumy

– W sobotę z rąk profesora Roberto Atalla oraz mojego trenera Mariusza Kozieja po prawie dziesięciu latach zostałem promowany na czarny pas w brazylijskim Jiu Jitsu – poinformował Filip Kopij. – Jest to jeden z najważniejszych momentów w moim życiu. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z BJJ a na czarny pas nominowany był mój trener Mariusz Koziej wydawało mi się to coś niemożliwego…Teraz sam spełniłem jedno ze swoich marzeń, ale jestem pewien, że jeszcze wiele przede mną, bo tą drogą idzie się przez całe życie. Zresztą, kto mnie zna, to wie jak bardzo Jiu Jitsu zmieniło mnie mentalnie jak i wizualnie. Dla mnie to po prostu styl życia.

Dumy z tego osiągnięcia nie kryje również żona Filipa, która napisała do redakcji: – Czarny pas w brazylijskim Jiu Jitstu to bardzo duże osiągniecie Biorąc pod uwagę fakt, iż w województwie dolnośląskim czarnych pasów w tej dziedzinie sportu jest zaledwie kilka.

O Filipie (na fot. w środku) pisaliśmy już wiele razy na łamach naszej gazety.

Przypomnijmy, że zawodnik i trener oławskiego klubu LZS „Rio Grappling” – został mistrzem Europy – w walkach o prymat na Starym Kontynencie wywalczył złoty medal.

Turniej z cyklu „European Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship No Gi” rozgrywano w Rzymie, od 31 marca do 2 kwietnia. Do stolicy Włoch przyjechało blisko tysiąc zawodników z Europy, w tym ponad stu reprezentantów polskich klubów, zrzeszających miłośników sportów walk chwytanych, bez kimon („No Gi”). Najliczniejszą grupę – łącznie osiemdziesięciu – stanowili członkowie akademii „Rio Grappling Club”, w tym dwudziestu z Polski. Oławską filię RGC, działającą od stycznia 2017 pod egidą Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, reprezentował jej trener i czynny zawodnik – Filip Kopij.

Oławianin najpierw startował w swojej kategorii i dywizji, w grupie „Brown Master 1 Heavy”, skupiającej zawodników posiadających brązowe pasy, urodzonych nie później niż w 1980 roku, i ważących nie więcej niż 85,5 kg. Po przegraniu walki w półfinale, zacięcie i skutecznie walczył o brązowy medal z reprezentantem Wielkiej Brytanii. Dzięki temu zakwalifikował się w swojej dywizji do walk w serii open, w której startowali wszyscy medaliści z różnych kategorii wagowych.

Nasz grapplingowiec okazał się w tej fazie mistrzostw bezkonkurencyjny. W drodze do finału stoczył trzy zwycięskie walki, zmuszając rywali do poddania się przed czasem. W finale zmierzył się z Romanem Mironienką, reprezentującym akademię GF „Team”, i po trudnym, zaciętym boju, pokonał Białorusina na punkty 4:0.

– Jestem bardzo szczęśliwy, bo w mojej dotychczasowej karierze sportowej ten złoty medal, zdobyty w Rzymie, na tak prestiżowych mistrzostwach kontynentu, jest moim największym osiągnięciem – mówi uradowany Filip Kopij.

Oławianin ma jeszcze inny powód do radości. Swoim indywidualnym sukcesem walnie przyczynił się bowiem do triumfu akademii „Rio Grappling Club”, która pod wodzą legendarnego Roberto Atalla zdobyła w Rzymie tytuł drużynowego mistrza Europy federacji IBJJF. Gratulujemy!

Brazylijskie jiu-jitsu to dyscyplina sportu,wywodząca się z zapasów i judo. Jej główne cechy, to walka z jednym przeciwnikiem,w stójce, w zwarciu, a przede wszystkim w parterze. Rozróżnia się dwie podstawowe formuły BJJ – walkę „Gi” (w kimonie) i „No Gi” (bez kimona – submission fighting). Celem walki jest przejęcie kontroli nad przeciwnikiem, poprzez zadawanie mu kontrolowanego bólu dźwignią, bądź groźbą utraty przytomności, z bólu lub od duszenia. Zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu walczą w zwarciu, co uniemożliwia przeciwnikom wykonywanie uderzeń. Chwyty w parterze często wykonuje się nogami, poprzez zahaczenie lub objęcie części ciała przeciwnika. W zależności od reprezentowanego poziomu, zawodnicy BJJ posiadają białe, niebieskie, purpurowe, brązowe i czarne pasy.

Rio Grappling Club to międzynarodowa sieć szkół walki, założona w 2003 roku, przy Uniwersytecie Londyńskim, przez trzykrotnego mistrza świata BJJ – Roberto Atalla. Akademie RGC działają w Europie, w Północnej i Południowej Ameryce oraz w Afryce.