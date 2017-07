Wielkie święto sportu już niebawem!

W Jelczu-Laskowicach będzie można zobaczyć zawody na ergometrach wioślarskich

Jelcz-Laskowice. 26 i 27 lipca hala sportowa Centrum Sportu i Rekreacji stanie się areną zmagań najlepszych wioślarzy świata. W zawodach w wioślarstwie halowym wystartuje 110 zawodników. Rywalizacja będzie się toczyć na dystansach 2000 metrów (open mężczyźni, lekka mężczyźni, open kobiety, lekka kobiety), 500 metrów (open mężczyźni, open kobiety) oraz sztafety 4 x 500 metrów (miksty)

– The World Games to największa impreza sportowa w tym roku w Polsce – mówi burmistrz Bogdan Szczęśniak. – Jako miasto partnerskie TWG 2017 będziemy mieli wyjątkową okazję zarówno do promocji Jelcza-Laskowic, jak i do popularyzowania zdrowego oraz aktywnego stylu życia wśród mieszkańców. Zapraszam do Jelcza-Laskowic, miasta nowoczesnego i otwartego. Mam nadzieję, że na stałe wpiszemy się w sportową mapę naszego kraju

Pierwszy model ergometru skonstruowali na początku lat osiemdziesiątych Amerykanie, bracia Dick i Pat Dreissigacker. Prototyp wykonano w dużym stopniu z części rowerowych, a bracia rozwijali swój biznes w furgonetce do rozwożenia chleba. Nowoczesne zawody ergowioseł są dynamiczne, szybkie i emocjonujące. W wyścigu ma znaczenie najmniejszy nawet dystans – ergometrowi zdecydowanie łatwiej jest nadać dużą prędkość niż łódce. – Zawsze powtarzam swoim zawodnikom, że gdy ścigasz się na ergometrze, to na dystansie 100 metrów możesz jeszcze zrobić bardzo dużo – podkreśla Paweł Rańda, wicemistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie, propagator wyścigów na ergometrze. – Podczas zawodów często wykorzystywałem tę jego specyfikę, czając się za plecami rywali i atakując na ostatnich metrach

The World Games Wrocław 2017 to ponad 3,5 tys. sportowców ze 100 krajów świata i 31 widowiskowych dyscyplin rozgrywanych na 24 arenach. Impreza potrwa od 20 do 30 lipca i rozpocznie się efektowną ceremonią otwarcia na wrocławskim Stadionie Miejskim. Przez dwa tygodnie Dolny Śląsk i jego stolica staną się sportowym centrum świata, w którym plejada najlepszych zawodników zaprezentuje efektowne, a często także egzotyczne konkurencje. Wśród nich znajdą się m.in. unihokej, squash, sumo, ultimate frisbee, piłka ręczna plażowa, bule, sporty bilardowe, lotnicze, wrotkarskie, taneczne czy wspinaczkowe, a także dyscypliny specjalnie wybrane przez wrocławskich organizatorów: futbol amerykański, kickboxing, wioślarstwo halowe i żużel.

Jedną z największych imprez sportowych w historii Polski otworzy imponujące multimedialne widowisko z udziałem 400 artystów. Gwiazdy muzyki, wybitni kompozytorzy oraz najlepsi tancerze szykują wyjątkowy spektakl. Ceremonia otwarcia igrzysk rozpocznie się 20 lipca o godz. 19:00 na Stadionie Wrocław i będzie transmitowana do wielu krajów świata. Na trzech scenach zaprezentują się grupy taneczne, popularni piosenkarze i orkiestra symfoniczna Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Zobaczymy i usłyszymy m.in. Kamila Bednarka, Dawida Kwiatkowskiego, Natalię Sikorę, Igora Herbuta z zespołem Lemon czy BeMy. Artyści oprócz własnych utworów zaprezentują światowe hity.

Dla kibiców The World Games Wrocław 2017 będzie wyjątkową okazją, by poczuć niepowtarzalną atmosferę wielkiego sportowego święta i przy okazji zaczerpnąć sportowych inspiracji. Bilety na wszystkie wydarzenia można kupić przez serwis eBilet na stroniew ww.ebilet.pl. Należy się spieszyć, ponieważ na miesiąc przed imprezą rozeszło się ponad 70 tysięcy wejściówek. Największą popularnością wśród kibiców Igrzysk Sportów Nieolimpijskich cieszą się żużel, futbol amerykański, gimnastyka, latające dyski, snooker i squash.

Sprzedaż biletów będzie prowadzona do momentu zakończenia 20 Światowych Igrzysk Sportowych, jednak miłośnicy sportu powinni jak najszybciej zdecydować się na zakup wejściówek. Kibice mogą wybierać spośród 31 dyscyplin, w których rywalizować będzie ponad 3,5 tysiąca zawodników. Więcej informacji na temat igrzysk można znaleźć na stronie www.theworldgames2017.com.

(KT)