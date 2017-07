FC Barcelona NIE zagra w Jelczu-Laskowicach!

Jeszcze niedawno prezesi Sebastian Bednarz (na fot. z prawej) i Krzysztof Konopka (na zdjęciu z lewej) w pełnej zgodzie realizowali rozwój projektu pod hasłem "Europejski futsal w Jelczu-Laskowicach". Jednym z jego elementów było zatrudnienie hiszpańskiego trenera Jesúsa Lópeza Garcíi (w środku). Dzisiaj jednak drogi szefa klubu "Orzeł" i prezesa spółki CSiR najwyraźniej się rozeszły...

Finansowy konflikt? Wbrew szumnym medialnym zapowiedziom, m.in. z maja tego roku na łamach naszej gazety, kibice z powiatu oławskiego nie zobaczą na swoim terenie wielkiego katalońskiego klubu…

Hiszpańska drużyna przyjedzie zgodnie z planem pod koniec sierpnia do Polski, ale zamiast w hali jelczańskiego Centrum Sportu i Rekreacji, zagra we wrocławskiej „Orbicie”. Prezes klubu „Orzeł” Futsal J-L Sebastian Bednarz, kilka dni temu podjął bowiem decyzję o zmianie lokalizacji III Turnieju Futsal Masters i przeniesieniu go z Jelcza-Laskowic do stolicy Dolnego Śląska

Zaraz po pierwszej informacji, jaka pojawiła się w środę 5 lipca na facebookowym fanpage`u turnieju, zapytaliśmy organizatorów o powody tej decyzji. Otrzymaliśmy zdawkową i – jak się wkrótce okazało – mocno „dyplomatyczną” odpowiedź: – Przede wszystkim ze względu na spodziewaną frekwencję. Prestiż turnieju, a co za tym idzie zainteresowanie nim, rośnie. Chcąc więc zapewnić możliwość uczestniczenia w imprezie jak najszerszemu gronu kibiców, organizatorzy musieli przenieść turniej do większego obiektu. Dodatkowo, nie bez znaczenia, jest też lepsza baza hotelowa czy komunikacja…

Zanim ona do nas dotarła, na wspomniany internetowy komunikat, trochę szokujący wszystkich miłośników halowej piłki nożnej w naszym powiecie, a zwłaszcza w Jelczu-Laskowicach, spontanicznie zareagował szef spółki Centrum Sportu i Rekreacji w J-L, Krzysztof Konopka: – Pan prezes Bednarz napisał na facebooku, że odwołuje imprezę w naszym obiekcie i przenosi ją do hali „Orbita” we Wrocławiu. Problem polega na tym, że nie mógł odwołać imprezy, która formalnie nie istniała. Nie otrzymałem od pana prezesa Bednarza żadnego oficjalnego wniosku w tej sprawie, nie mieliśmy też żadnej, nawet wstępnej umowy, która by to w jakikolwiek sposób regulowała…

Gdy zaczęliśmy dokładniej drążyć temat, to bardzo szybko sprawdziła się w praktyce słynna teza Janusza Korwina-Mikke: – Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze…

Co dalej? Szczegółowo o tej sprawie napiszemy w następnym wydaniu „Powiatowej” – w sprzedaży 13 lipca.

Krzysztof A. Trybulski kat@gazeta.olawa.pl