Boule – sport dla każdego!

Adam Młotek i Rafał Jasiński (z lewej) podczas meczu turniejowego we Wrocławiu

Zdrowa moda

Cykliczne turnieje w Janikowie, pierwszy oficjalnie zarejestrowany klub petankowy w Oławie czy akcja „boule na bóle” w ramach projektu Decydujesz-Pomagamy (organizowanego przez sieć sklepów Tesco) – o co cały ten hałas?

Boule (inna nazwa petanque) to sport wyjątkowy. Popularność zdobywał głównie we Francji, Hiszpanii, Włoszech, ale bardzo szybko zyskał uznanie w pozostałych krajach Europy i świata. Wbrew pozorom to gra bardzo dynamiczna, o niezwykle prostych i przejrzystych zasadach. Grać może w nią praktycznie każdy. Nawet na profesjonalnych turniejach widuje się graczy 6-letnich, a także seniorów. Ten nietuzinkowy sport przebojem wdarł się także na oławskie place i parkowe alejki.

