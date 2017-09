Mistrzowie i medaliści z „Mikrusa”

Konstruktorzy i operatorzy modeli samochodowych z jelczańskiego „Mikrusa” wystartowali w ogólnopolskich zawodach i odnieśli tam znaczące sukcesy



1 i 2 września rozgrywano w Rudzie Śląskiej finał mistrzostwa Polski. Pierwsze miejsce i tytuł czempiona kraju wywalczył w klasie „IC 10” jelczanin Robert Okoński. Popularny „Okoń” zajął tam również drugie miejsce, zdobywając srebrny medal, w klasie „E 10 Formuła”. Na tych samych zawodach, w klasie „IC 8”, dobrze spisali się dwaj inni modelarze „Mikrusa” – na drugim stopniu podium stanął Wojciech Bukryj, zaś Dominik Połaniec – na trzecim.

Szansę na medal w klasie „IC 8” miał także Łukasz Oleńczak. Po czterech zawodach eliminacyjnych, które rozgrywano w maju i w czerwcu, w kilku miejscowościach, m.in. w Jelczu-Laskowicach, zajmował drugie miejsce. Jednak w turnieju finałowym nie mógł startować, z powodu obowiązków zawodowych.

Warto wspomnieć, że w kwietniu br. najlepsi krajowi modelarze rywalizowali o tytuł halowego mistrza Polski, w podwarszawskim Nadarzynie. Złoty medal w klasie „E 10 Formuła” wywalczył tam Robert Okoński. Drugie miejsce zajął Eryk Barabasz, a trzecie Jerzy Oleńczak. W klasie elektryków „E 12” Okoński zdobył tytuł wicemistrza.

*

Teraz modelarze z „Mikrusa” szykują się do dwóch ważnych startów w sezonie jesiennym 2017. To są eliminacje do przyszłorocznych halowych mistrzostw Polski. 7 i 8 października będą rywalizowali w Poznaniu, podczas odbywających się tam Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych. Natomiast 25 listopada popisy najlepszych polskich modelarzy będzie można śledzić na żywo w hali jelczańskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

(KT-KAT)