Korzystaj z okazji i decyduj o inwestycjach

Do 29 września można zgłaszać pomysły do budżetu obywatelskiego Jelcza-Laskowic na rok 2018



Na czym ten budżet polega? To proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez nich.

Reklama

W praktyce oznacza to, że każdy może zgłosić propozycję inwestycji. Potem pomysły poddawane są pod głosowanie. Na przykład w Strzelinie głosować można elektronicznie oraz stacjonarnie w Urzędzie Miasta i Gminy. Projekt, który zdobywa najwięcej głosów, zostaje włączony do budżetu na rok kolejny. Z budżetu obywatelskiego finansować można inwestycje należące do zadań własnych gminy oraz zadania, które może sfinansować gmina na podstawie obowiązujących przepisów. Pomysły muszą mieć charakter inwestycyjny i być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku.

Zgłoszenia projektu do realizacji może dokonać mieszkaniec miasta i gminy Jelcz-Laskowice, który ma ukończone 18 lat i posiada stałe zameldowanie lub jest wpisany na wniosek do rejestru wyborców miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych projektu. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, żeby podać kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje zespół ds. budżetu obywatelskiego oceniający wniosek.

Gmina z budżetu obywatelskiego sfinansuje w 2018 roku dwa pomysły. Przeznaczy na ten cel 400 tys. zł, co oznacza, że jedna inwestycja może być warta maksymalnie 200 tys. zł. Od 1 września mieszkańcy mogą zgłaszać zadania, które miałyby zostać przez gminę zrealizowane. Weryfikację zgłoszeń zaplanowano na początek października. Te, które spełnią wymagane kryteria, zostaną zaprezentowane i wezmą udział w głosowaniu, które zaplanowano na listopad. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 grudnia. Wtedy dowiemy się, czyje propozycje zwyciężyły i będą realizowane w 2018 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org lub poprzez dostarczenie formularza do UMiG (pokój 20). Formularz można pobrać na stronie internetowej www.jelcz-laskowice.pl w zakładce „budżet obywatelski” lub otrzymać w sekretariacie UMiG.

Głosowanie będzie prowadzone internetowo, stacjonarnie w UMiG, a nawet listownie.

(kt)