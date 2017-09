Jak polski ksiądz Niemca witał

Janusz Giluń, proboszcz parafii św. Mikołaja w Miłoszycach podczas dożynek gminnych spotkał się z niemiecką delegacją z Gudensbergu. Po tym, co powiedział, prawdopodobnie już nigdy na takie spotkanie nie zostanie zaproszony



(…)

Pierwsze sygnały otrzymaliśmy tuż po imprezie. – Wszystko fajnie, ale to, co zrobił ksiądz, było skandaliczne – mówi nam osoba, która prosi, by nie ujawniać jej nazwiska. – Powiedział do naszych gości z Niemiec, że nie będzie z nimi siedział przy jednym stole, ponieważ w trakcie wojny zabijali Polaków i przerabiali na mydło. Jak można było z czymś takim wyskoczyć? I to w sytuacji, gdy sami ich zapraszamy!

Gudensberg jest miastem partnerskim Jelcza-Laskowic. Stosunki między miejscowościami są bardzo dobre, a delegacje z Niemiec i Polski odwiedzają się wzajemnie. Słowo „przyjaźń” odmieniane jest na wiele sposobów. Podobnie jak przed rokiem, tak i tym razem nasi zachodni sąsiedzi uczestniczyli w gminnych dożynkach.

– Przyszedł, najadł się za darmo, zmieszał nas z błotem i pojechał do domu – relacjonuje świadek zdarzenia. – Nie będę się wypowiadał się na ten temat. – odpowiada ksiądz Giluń.

