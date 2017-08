Jak mnie wsadzą, to będzie trzeba się bać

– Komuś bardzo zależy na tym, żeby Polacy byli skłóceni – przekonuje Krzysztof Skiba, który parę tygodni odwiedził nasz powiat. – Śmiejemy się z różnych nacji, a jak spojrzymy na to, co się dzieje między nami, to zobaczymy, że niczym nie różnimy się od Rwandy. Tam są dwa plemiona – Tutsi i Hutu. U nas jest podobnie, tylko że jeszcze nie mamy maczet. Na razie naszymi maczetami są komentarze w internecie. Z liderem zespołu Big Cyc – rozmawia Kamil Tysa

